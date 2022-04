Report tornei online – Sono andati a ‘CamperoILoudout’, ‘Shadowkizz’ e ‘Dan10_17_99’ gli eventi SCOOP High del venerdì.

Report Tornei SCOOP 15 Aprile 2022: ‘CamperoILoudout’ firma il major

Ma iniziamo il nostro resoconto dal più cospicuo dei tornei di ieri sera, lo SCOOP-68 High (Primetime Battle 8-Max Progressive KO) da 125 euro di buy in e da oltre 53.000 di montepremi (478 entries), dove al termine di quasi 7 ore di gioco l’ha spuntata un super ‘CamperoILoudout’, per 8.463 euro complessivi, su ‘Pepitostars’ (€4.307) e ‘Sir.Apix’ (€3.929).

Report Tornei SCOOP 15 Aprile 2022: vincono anche ‘Shadowkizz’ e ‘Dan10_17_99’

Sono andati invece rispettivamente a ‘Shadowkizz’ e ‘Dan10_17_99’ gli altri 2 eventi High, lo SCOOP-67 (Daily Starter 8-Max Progressive KO) da 50 euro di buy in e da 30.000 euro in prize pool garantito (660 entries) e lo SCOOP-69 (The Sprint Turbo 6-Max) da 50 euro di buy in e da 21.735 euro di montepremi (483 entries).

Il primo ha superato in volata i regular Antonio ‘MagicaPicca1’ Mula (€2.637) e Giuseppe ‘peppruocc’ Ruocco (€1.605 – Foto Copertina) e si è assicurato un premio totale, tra moneta e taglie, da 5.012 euro. Il secondo ha avuto la meglio in heads up sul già runner up dello SCOOP 68 High ‘Pepitostars’ (€2.564) ed ha così incassato i 3.673 euro del bottino.

I vincitori degli eventi LOW

E chiudiamo, come sempre, con i tornei dal buy in più “soft”, quelli Low, dove sono arrivati, nell’ordine, i successi di ‘gattadapelar’ (€3.352) nello SCOOP-67 da 10 euro di buy in (3.656 entries per 32.904 euro), ‘monopoli22’ (€4.218) nello SCOOP-68 da 25 euro (1.633 entries per 36.472 euro) e di ‘jesuisciccio’ (€2.059) nello SCOOP-69 da 10 euro di buy in (1.583 entries per 14.247 euro).

