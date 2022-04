Poker online MTT, 19 Aprile 2022 – E’ andato a ‘fillo181989’ il Night on Stars del martedì sera. Successi anche per ‘JamesB10fcp’ (Need for Speed) e ‘seiunbaffo’ (Colpo Grosso). Ecco il report…

Poker online MTT 19 Aprile: ‘fillo181989’ stende tutti, suo il NoS KO

Ma iniziamo il nostro report sui tornei online dall’ottimo colpo piazzato da ‘fillo181989’ nel Night on Stars Progressive KO 8-Max da 100 euro di buy in e da oltre 43.000 euro di montepremi (486 entries).

Il regular della poker room con la picca rossa ha superato in heads up ‘dinapoli78’ (€4.379) e si è così messo in tasca, tra moneta e taglie, più di 7.500 euro. Sul podio è salito pure ‘RalphCifaretto’ (€2.865) mentre si è fermato sul più bello ‘Jhowen55’ (€1.556).

Poker online MTT 19 Aprile: Need for Speed a ‘JamesB10fcp’

L’ha vinto invece ‘JamesB10fcp’ il Need for Speed Turbo da 100 euro di buy in e da 8.820 euro in prize pool (98 entries).

Il grider si è “liberato” al Final Table dei rivali ‘EPTWBM’ (€1.540), Luca ‘KILLUCK’ Daelli (€1.133 – Foto Copertina), ‘missile91-92’ (€833), ‘Nanostars69’ (€612), Daniele ‘bybabyby’ Cuomo (€450), ‘lutut1111’ (€331), ‘gabrielepat’ (€290) e il Luigi ‘Il-Giuglia’ D’Alterio (€254), e si è portato a casa il bottino da 2.095 euro.

Gli altri tornei: ‘seiunbaffo’ shippa il Colpo Grosso

E chiudiamo con il Colpo Grosso da 109 euro di buy in e da 9.000 euro di montepremi (90 entries), targato 888poker, che è stato contrassegnato dall’acuto di ‘seiunbaffo’, primo per 2.234 euro, dopo il deal a 3 siglato con i player ‘selmen’ (€1.969) e ‘pepperancor’ (€1.557).

