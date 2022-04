Poker online MTT, 20 Aprile 2022 – Si è chiuso con un deal il Night on Stars del mercoledì sera. ‘M@d0ff’ e ‘L30.worldwide’ si sono praticamente divisi la posta, una volta finito fuori dai giochi il terzo incomodo Fabio ‘backdoorAK’ Peluso.

Poker online MTT 20 Aprile: ‘M@d0ff’ e ‘L30.worldwide’ splittano il NoS, terzo Fabio Peluso

Deal alla pari nel Night on Stars da 100 euro di buy in e da oltre 40.000 euro di montepremi (453 entries).

I player ‘M@d0ff’ e ‘L30.worldwide’ hanno infatti deciso di non farsi male in heads up e di dividersi circa 6.000 euro a testa. Sul podio, ma senza accordo, è salito pure il buon Fabio ‘backdoorAK’ Peluso (Foto Copertina), andato a premio per 3.741 euro.

Poker online MTT 19 Aprile: ‘miribale’ vince il Need

Nessun compromesso invece nel Need for Speed Progressive KO 8-Max Turbo, da 100 euro di buy in e da quasi 11.000 euro in prize pool (122 entries), dove al termine di quasi 2 ore di gioco l’ha spuntata un super ‘miribale’.

Il grinder ha superato in volata il runner up ‘vice_arlines’ (€1.278) ed il terzo classificato ‘PaperoP’ (€996) e si è messo in tasca 2.789 euro tra moneta e taglie.

Gli altri tornei: ‘ENIGMA_015’ batte ‘compa_EFFE’ e ‘SleepN44’ e firma il Colpo Grosso

E chiudiamo il nostro report sugli MTT online con il solito Colpo Grosso da 109 euro di buy in (77 entries per 7.700 euro di montepremi), dove stavolta si è imposto ‘ENIGMA_015’. Il regular di 888poker ha avuto la meglio sui compagni di deal ‘compa_EFFE’ (€1.370) e ‘SleepN44’ (€1.323) e si è così portato a casa un bottino da 2.242 euro.

