Poker online, Report MTT 21 Aprile 2022 – Si è imposto ‘MatJoke’ nel Super NoS PKO. Shot anche per Luca ‘KILLUCK’ Daelli (Need for Speed Turbo) e ‘Visvitos’ (Colpo Grosso).

Poker online MTT 21 Aprile: Super NoS a ‘MatJoke’, runner up Ale Giannelli

Ma partiamo dal torneo più importante di ieri sera, il Super Night on Stars Progressive KO 8-Max da 250 euro di buy in e da ben 81.000 euro di montepremi (360 entries), dove, dopo oltre 7 ore di gioco, l’ha spuntata ‘MatJoke’.

Il regular di PokerStars ha avuto la meglio in heads up sul “collega” Alessandro ‘aleppp’ Giannelli (€7.328) e si è portato a casa più di 15.000 euro tra moneta e taglie. Sul podio è salito pure ‘tuffoAbomba’ (€6.531) mentre si è fermato proprio sul più bello il dominatore dell’Evento #71 delle Galactic Series ‘SNUCCI_8’ (€3.610).

Poker online MTT 21 Aprile: Luca Daelli timbra il Need for Speed

L’ha vinto invece Luca ‘KILLUCK’ Daelli il Need for Speed Turbo da 100 euro di buy in e da oltre 12.000 euro in prize pool (135 entries).

Il grinder, di Desenzano del Garda, ha superato al Final Table i rivali ‘Ender1981AA’ (€1.903), Antonio ‘ANSU-FATI96’ Zola (€1.430), ‘bluffman741’ (€1.075), ‘vice_arlines’ (€808), ‘miky760’ (€608), ‘cicciox88126’ (€457), ‘capitanmimmo’ (€343) e ‘Sbabbuc’ (€258), e si è così messo in tasca i 2.531 euro del bottino.

Gli altri tornei: Colpo Grosso per ‘Visvitos’

Sono andati, infine, a ‘Visvitos’, che ha battuto nello scontro decisivo ‘micktao9000’ (€1.820), i 2.730 euro proposti dal solito Colpo Grosso (91 entries totali con 109 euro di buy in) targato 888poker.

