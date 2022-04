Poker online, Report MTT 22 Aprile 2022 – E’ andato a Matteo ‘SpeedOne1’ Liparulo il NoS del venerdì sera. Successi anche per ‘bluffman741’ nel Need for Speed, Guido ‘POGGIAIOLO’ Pieraccini nel Bounty Builder e per ‘4SS0N4P0L1’ nel Colpo Grosso.

Poker online MTT 22 Aprile: Night on Stars a ‘SpeedOne1’

Ma iniziamo il nostro resoconto dal trionfo più cospicuo, quello centrato da Matteo ‘SpeedOne1’ Liparulo (Foto Copertina) nel Night on Stars Progressive KO 8-Max da 100 euro di buy in e da oltre 34.000 euro di montepremi (378 entries).

Il regular di Arezzo ha superato in heads up ‘re_pomponio’ (€3.911) e si è messo in tasca quasi 6.000 euro tra moneta e taglie. Sul podio è salito pure ‘MihaToma89’ (€2.647) mentre si è fermato proprio sul più bello ‘betullame11’ (€1.569).

Poker online MTT 22 Aprile: ‘bluffman741’ si prende il Need, ‘POGGIAIOLO’ firma il Bounty

Si è imposto invece ‘bluffman741’, per 1.733 euro complessivi, nel Need for Speed Turbo da 100 euro di buy in e da 9.000 euro in prize pool (100 entries). In questo caso il ruolo di runner up è toccayo a ‘niktave’ (€1.162) che ha preceduto nel pay out ‘BOAAAATENG’ (€917).

E ieri sera, sempre su PokerStars, è tornato a vincere anche Guido ‘POGGIAIOLO’ Pieraccini. Il talentuoso player di Sasso d’Ombrone ha sbaragliato la concorrenza nel Bounty Builder 8-Max da 50 euro di buy in (570 entries per 25.650 euro di montepremi) e si è così portato a casa un bottino davvero niente male da più di 3.800 euro.

Gli altri tornei: ‘4SS0N4P0L1’ batte cassa su 888poker, suo il Colpo Grosso

Chiudiamo con il solito Colpo Grosso da 109 euro di buy in (73 entries totali con 7.000 euro di prize pool garantito) dove stavolta l’ha spuntata ‘4SS0N4P0L1’, primo per 2.241 euro, su ‘Elfideo3’ (€1.491) e ‘magnosassi’ (€1.058).

