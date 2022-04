Poker online MTT, 26 Aprile 2022 – L’ha vinto ‘Bionez’, dopo un affollato deal a 4, il Night on Stars del martedì sera. Sono andati a segno anche ‘giupi2011’ nel Need for Speed ed ‘Eccomiqua’ nel Colpo Grosso.

Poker online MTT 26 Aprile: trionfo con deal per ‘Bionez’, suo il NoS del martedì sera

Ma iniziamo il nostro resoconto dal Night on Stars Progressive KO 8-Max, da 100 euro di buy in e da oltre 45.000 euro in prize pool (508 entries), dove si è appunto imposto ‘Bionez’.

Il player di PokerStars ha superato allo sprint i compagni di deal ‘dax_the_law’ (€4.160), Arturo ‘k1ingartur’ Pierantoni (€2.849) e ‘araton9’ (€3.354), e si è messo in tasca più di 7.100 euro tra moneta e taglie.

Poker online MTT 26 Aprile: ‘giupi2011’ si prende il Need

Sono andati invece interamente a ‘giupi2011’, che ha avuto la meglio nella fase clou del torneo sul runner up ‘pelliccia89’ (€1.663) e sul terzo classificato Enrico ‘RastaBaby79’ Castaldi (€1.231), i 2.247 euro proposti dal Need for Speed Turbo da 9.720 euro di montepremi (108 entries con 100 euro di buy in).

Gli altri tornei: ‘Eccomiqua’ firma il Colpo Grosso

Successo infine per ‘Eccomiqua’ nel Colpo Grosso da 109 euro di buy in e da 8.400 euro di bottino (84 entries). Il regular di 888poker ha battuto in heads up il rivale ‘quartuno’ (€1.680) e si è così aggiudicato i 2.520 euro del primo premio.

Sul podio è salito pure l’altro grinder Samuele ‘SeRaisiVasco’ Moschetti (€1.184).

