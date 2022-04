Poker online MTT, 28 Aprile 2022 – L’ha vinto ‘oicalob17’, che ha superato in heads up Domenico ‘scellone9477’ Gala, il Super NoS PKO. Si è chiuso invece con uno split, tra ‘SEKKA4EVA’ ed Ettore ‘pro-fumato87’ Esposito, il Need for Speed Turbo.

Poker online MTT 28 Aprile: Super NoS a ‘oicalob17’

Ma iniziamo il nostro report giornaliero sui tornei online dall’evento clou di ieri sera, il Super Night on Stars Progressive KO 8-Max da 250 euro di buy in e da 70.000 euro di montepremi garantito (299 entries), dove al termine di quasi 7 ore di gioco l’ha spuntata ‘oicalob17’ per 14.684 euro di vincita complessiva tra moneta e taglie.

L’ultimo a mollare è stato il comunque ottimo Domenico ‘scellone9477’ Gala (Foto Copertina), runner up per 7.890 euro, mentre si è fermato una volta salito sul podio il player ‘numerone95’, terzo per 5.954 euro.

Poker online MTT 28 Aprile: ‘SEKKA4EVA’ ed Ettore ‘pro-fumato87’ Esposito splittano il Need

Si è concluso invece con un accordo alla pari il Need for Speed Turbo da 100 euro di buy in e da 11.160 euro in prize pool (124 entries). ‘SEKKA4EVA’ ed Ettore ‘pro-fumato87’ Esposito hanno infatti deciso di non farsi male e si sono divisi 2.123 euro a testa, una volta finito fuori dai giochi il terzo incomodo ‘pitone72’ (€1.341).

Gli altri tornei: Colpo Grosso con deal per Roberto ‘moretta16’ Morea

Deal, stavolta non alla pari, anche nel Colpo Grosso da 109 euro di buy in e da 9.500 di montepremi (95 entries).

Roberto ‘moretta16’ Morea ha siglato il compromesso con il rivale ‘Eccomiqua’, secondo per 2.076 euro, e si è così messo in tasca un bottino da 2.674 euro. Sul podio, ma senza accordo, è finito pure ‘Visvitos’ (€1.340).

Ti piacciono le scommesse sportive? Segui BETITALIAWEB, uno dei migliori e più completi siti di betting su tutti gli sport, aggiornato quotidianamente con i migliori consigli, quote, statistiche, report e ultime notizie.