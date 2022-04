Poker online MTT, 29 Aprile 2022 – Regular on fire nella serata di ieri. Andrea ‘ImB0sc495’ Boscani si è preso il NoS mentre Antonio ‘ANSU-FATI96’ Zola ha shottato il Need. Back to back per Roberto ‘moretta16’ Morea nel Colpo Grosso.

Poker online MTT 29 Aprile: Andrea Boscani firma il NoS PKO

Ma iniziamo il nostro report sui tornei online dal trionfo di Andrea ‘ImB0sc495’ Boscani (Foto Copertina) nel Night on Stars Progressive KO 8-Max da 100 euro di buy in e da oltre 31.000 euro di montepremi (353 entries).

Il grinder di Saronno ha superato in heads up ‘dinapoli78’, secondo per 3.419 euro, e si è messo in tasca quasi 5.000 euro tra moneta e taglie. Sul podio è salito pure ‘Dasca15’, terzo per 2.658 euro, mentre si è fermato proprio sul più bello ‘Amantide19’, quarto per 2.143 euro.

Poker online MTT 29 Aprile: Antonio ‘ANSU-FATI96’ Zola a segno nel Need

L’ha vinto invece Antonio ‘ANSU-FATI96’ Zola il Need for Speed Progressive KO 8-Max Turbo da 100 euro di buy in e da circa 10.000 euro in prize pool (109 entries). Il giovane regular della provincia di Nuoro si è liberato in volata dei rivali ‘IMuCkTheNut’ (€1.528) e ‘Jhowen55’ (€903) e si è così portato a casa un bottino complessivo da 2.322 euro.

Gli altri tornei: back-to-back per Roberto Morea, ancora suo il Colpo Grosso

E chiudiamo con il double piazzato da uno scatenato Roberto ‘moretta16’ Morea nel Colpo Grosso da 109 euro di buy in (85 entries per 8.500 euro di montepremi).

Il già vincitore del torneo di giovedì si è concesso un clamoroso bis, stavolta per 1.684 euro di premio, dopo aver siglato un affollatissimo deal a 7 con ‘Blissey94’ (€1.339), ‘Giaky’ (€1.166), ‘tostovip’ (€1.094), ‘Frapappina’ (€875), ‘Limphistory’ (€850) ed ‘Esherspoker’ (€845).

