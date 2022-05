Poker online MTT: ‘Brazilero84’ vince il Sunday dei KO Games, ‘defa888’ comanda nell’iPokerRoyal

Poker online, ecco il report con i domenicali delle altre room. Bel colpo per ‘Brazilero84′ che si è preso il Sunday PKO. E’ andato a segno anche ‘manic trefoil’, protagonista nel Master. Restano aperti invece l’iPokerRoyal e il Super Sunday.

Poker online MTT 1 Maggio 2022: a ‘Brazilero84’ il Sunday dei KO Games di 888poker

Partiamo dal Sunday PKO (Evento #22 dei KO Games), da 109 euro di buy in e da 25.000 euro in prize pool garantito (222 entries), che è stato contrassegnato dall’exploit di ‘Brazilero84’.

Il player della poker room di 888 ha sconfitto in heads up il collega ‘_RunAway_’ (€3.523) e si è così portato a casa quasi 4.300 euro tra moneta e taglie.

Poker online MTT 1 Maggio 2022: ‘manic trefoil’ timbra l’Happy Sunday The Master PKO

L’ha vinto invece ‘manic trefoil’, che si è assicurato un bottino complessivo da 1.774 euro, il domenicale targato PartyPoker: l’Happy Sunday The Master PKO da 50 euro di buy in e da 8.730 di montepremi (194 entries).

In questo caso l’ultimo ad arrendersi è stato ‘nika99’, runner up per 858 euro, mentre si è ritrovato out una volta salito sul podio ‘Cali3ndo02’ (€576).

Gli altri tornei: ‘defa888’ vola nell’iPokerRoyal, ‘P4OLOL3NTINI’ è il leader del Super Sunday

E chiudiamo con i 2 MTT online rimasti in sospeso: l’iPokerRoyal da 250 euro di buy in e da 75.000 euro in prize pool garantito (215 le entries ma con la registrazione tardiva che resterà aperta fino allo start del Day2) ed il Super Sunday da 100 euro di buy in e da 15.000 euro di montepremi garantito (141 entries).

Nel primo c’è in testa, almeno per il momento, un super ‘defa888’ che con uno stack da oltre 700.000 gettoni virtuali precede gli altri 69 player promossi al Final Day. Nel torneo di People’s Poker comanda ‘P4OLOL3NTINI’, con 211.569, sui 51 left.

Per tutti gli aggiornamenti restate sintonizzati con la nostra home…

