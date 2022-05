Report Tornei PokerStars: ‘RiRi.HeArTs’ e ‘Karim1702’ protagonisti nelle Bounty Builder Turbo Series

Report Tornei PokerStars 1 Maggio 2022 – Sono partite le Bounty Builder Turbo Series. Ben 10 gli eventi in programma nella serata di ieri, ecco come sono andati i più “hot”…

Report Tornei PokerStars 1 Maggio 2022: ‘RiRi.HeArTs’ firma il Sunday Special targato BBTS

Partiamo dall’evento clou delle Bounty Builder Turbo Series, il Sunday Special 8-Max da 100 euro di buy in e da oltre 100.000 euro di montepremi (1.206 entries), dove al termine di più di 6 ore di gioco l’ha spuntata uno scatenato ‘RiRi.HeArTs’.

Il player della poker room con la picca rossa ha avuto la meglio sui colleghi ‘avfww’ (€10.571) e ‘ManlnBlackk’ (€6.025) e si è portato a casa un bottino complessivo, tra moneta e taglie, da 12.369 euro.

Report Tornei PokerStars 1 Maggio 2022: ‘Karim1702’ on fire nel Knockout Titans

L’ha vinto invece ‘Karim1702’ l’High Roller delle Bounty Builder Turbo Series di ieri sera, il Knockout Titans 8-Max da 250 euro di buy in e da 75.000 euro in prize pool garantito (291 entries).

Il regular si è messo in tasca 13.275 euro dopo aver superato in heads up il comunque ottimo Roberto ‘aleroby’ Pinna (Foto Copertina), secondo per 9.141 euro complessivi. Sul podio è salito pure ‘clampp’, terzo per 5.795 euro.

Bounty Builder Turbo Series – I vincitori degli altri tornei

E chiudiamo con altri 3 tornei: il Bounty Builder Turbo Series-005 (The Demolisher 8-Max) da 50 euro di buy in e da 50.000 euro di montepremi garantito (1.030 entries), il Bounty Builder Turbo Series-002 (First Strike 8-Max) da 20 euro di buy in e da 35.000 euro in prize pool garantito (1.917 entries) ed il Bounty Builder Turbo Series-008 (The Rollercoaster 6-Max) da 100 euro di buy in e da 28.710 euro di montepremi (319 entries).

Nel primo è arrivato l’exploit di ‘GENTECHESPER4’, per 6.079 euro di vincita, ai danni dei rivali ‘JapoAbba’ (€4.876) e ‘majiko15’ (€2.980). Gli altri 2 sono rispettivamente andati a ‘mr.rm103’ (€4.179) e ‘re_pomponio’ (€5.915 ).

