Poker online MTT – Sui libri la terza giornata delle Bounty Builder Turbo Series. Ben 7 gli eventi in programma, ecco come sono andati i più “importanti”…

Poker online MTT 3 Maggio 2022: Riccardo Bonelli on fire, suo l’Evento #21 delle Bounty Series

Partiamo dal torneo più proficuo delle Bounty Series, il Demolisher 8-Max da 50 euro di buy in e da 35.000 euro in prize pool garantito (730 entries), che ha registrato, dopo quasi 5 ore di gioco, il successo di un sempre ottimo Riccardo ‘Overbet91’ Bonelli.

Il marchigiano di Jesi ha superato in heads up ‘TITO9086’ (€2.845) e si è cosi portato a casa più di 4.700 euro tra moneta e taglie. Sul podio è salito pure ‘MrBix6’ (€1.746) mentre si è fermato proprio sul più bello, al quarto posto, il finalista del Main Event SCOOP 2022 ‘matedaemon1’ (€2.198).

Poker online MTT 3 Maggio 2022: Fabio Sturba firma il Rollercoaster (Evento #24)

E’ andato invece a Fabio ‘sturbao’ Sturba il torneo con il ticket d’ingresso più impegnativo delle Bounty Builder Turbo Series di ieri sera, il Rollercoaster 6-Max da 100 euro di buy in (252 entries per oltre 22.000 euro di montepremi).

Il grinder della Provincia di Teramo ha incassato un premio complessivo da 4.366 euro al termine di un ultimo tavolo in cui erano in corsa, tra gli altri, il runner up ‘AnsuFati02’ (€2.695) ed il terzo classificato ‘bluffman741’ (€1.239).

Bounty Builder Turbo Series – I vincitori degli altri tornei

Chiudiamo il nostro report sulle Bounty Builder Turbo Series con gli Eventi #20 e #19, il Sun-Run 8-Max da 20 euro di buy in e da 30.000 euro in prize pool garantito (1.374 entries) ed il Wild Hunt 8-Max da 10 euro di buy in e da 31.086 euro di montepremi (3.454 entries).

Nel primo è arrivato l’acuto di un altro regular, l’abruzzese Antonio ‘frakkalagan’ Fragale, per quasi 3.600 euro di bottino. Il secondo è stato contrassegnato dall’exploit di ‘yng101’, per 3.383 euro, che si è imposto su ‘NONMOLLEREMOMAI’ (€2.067) e ’89puma89′ (€1.273).

