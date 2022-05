Poker online MTT – Archiviati altri 7 eventi delle Bounty Builder Turbo Series 2022. Ecco il report con i risultati più “importanti”…

Poker online MTT 4 Maggio 2022: ‘edmundooanimal’ mette tutti KO, suo l’Evento #28 delle Bounty Series

Partiamo dal torneo più interessante delle Bounty Builder Turbo Series di ieri sera, il Demolisher 8-Max (Evento #28) da 50 euro di buy in e da 30.000 euro di montepremi garantito (577 entries), dove dopo oltre 4 ore di gioco l’ha spuntata ‘edmundooanimal’.

Il player che prende il nome dal talentuoso e ribelle campione di calcio (Foto Copertina) si è liberato allo sprint del rivale ‘juanet27’, runner up per 2.489 euro, e si è così assicurato un bottino, tra moneta e taglie, da 5.388 euro. Sul podio è salito pure ‘AssoPazzo69’, terzo classificato per 1.828 euro.

Poker online MTT 4 Maggio 2022: a ‘tony481’ il Rollercoaster

E’ andato invece a ‘tony481’ l’Evento #31 delle BBTS, quello con il buy in più impegnativo: il €100 The Rollercoaster 6-Max (198 entries per 17.820 euro in prize pool).

Il vincitore ha incassato un premio complessivo da più di 3.500 euro al termine di un ultimo tavolo in cui erano in corsa, tra gli altri, ‘mathjunk’ (€2.099) e ‘IwasRickyKaka90’ (€1.568).

Bounty Builder Turbo Series – I vincitori degli altri tornei

E chiudiamo il nostro resoconto sulle Bounty Series con i risultati degli Eventi #27 e #26.

Nel Sun-Run 8-Max, da 20 euro di buy in e da 30.000 di montepremi garantito (1.539 entries), si è imposto ‘Dirac84’ (€3.098) su ‘4aav’ (€2.808) e ‘T_Thede’ (€1.451). Il Wild Hunt 8-Max, da 10 euro di buy in e da 26.640 euro in prize pool (2.960 entries), ha registrato l’exploit di ‘SCIBOB’ (€2.929) ai danni di ‘giustoper’ (€1.789) e ‘pramsi62’ (€1.004).

