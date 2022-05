Report Tornei Online: ‘MuKKaM3dda’ firma l’Explosive PKO, il Super Sunday va a ‘Coktail84’

Report Tornei Online – Secondo e ultimo resoconto con i risultati degli altri eventi domenicali e non solo.

Report Tornei Online, 9 Maggio 2022: ‘MuKKaM3dda’ shippa l’Explosive, male ‘SVRosantoro17’

Cominciamo dall’Explosive PKO, da 100 euro di buy in e da 50.000 euro in prize pool garantito (472 entries), che alla fine ha registrato il trionfo di ‘MuKKaM3dda’. Il vincitore si è liberato in heads uo del rivale ‘WH4T4R3YOUDOING’ (€5.117) e si è così messo in tasca ben 10.701 euro di bottino tra moneta e taglie.

Sul podio è salito pure ‘1w4sc4nn1b4l83’ (€3.084) mentre ha chiuso soltanto 81esimo il leader del Day1 ‘SVRosantoro17’ (€326).

Report Tornei Online, 9 Maggio 2022: Super Sunday a ‘Coktail84’

E non è andata benissimo nemmeno a ‘GoodGirlsXXX’ (€1.276). Il chipleader del Super Sunday (137 entries con 15.000 euro di montepremi garantito) si è infatti arreso quando erano rimasti in 4 a contendersi il successo.

Ad incassare i 3.429 euro del primo premio è stato invece uno scatenato ‘Coktail84’, che ha superato in volata il runner up ‘vinDiesel99’ (€2.448) ed il terzo classificato ‘QueSbattiiiii’ (€1.761).

Gli altri MTT: ‘Giaky’ si prende il Colpo Grosso

Chiudiamo il nostro report con il Colpo Grosso del lunedì sera (97 entries con 109 euro di buy in), contrassegnato stavolta dall’acuto di ‘Giaky’ che si è portato a casa 2.185 euro dopo aver siglato un deal con ‘Limphistory’ (€1.820) e ‘ClipperMania’ (€1.797).

Ti piacciono le scommesse sportive? Segui BETITALIAWEB, uno dei migliori e più completi siti di betting su tutti gli sport, aggiornato quotidianamente con i migliori consigli, quote, statistiche, report e ultime notizie.