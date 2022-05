Poker online, ecco il report con i tornei più importanti della giornata di ieri. Da segnalare i super colpi messi a segno da ‘Nitr07’ nel Sunday Special, targato Bounty Series, e da ‘Maximun60’ nel Main Event dei KO Games.

Poker online MTT 8 Maggio 2022: ‘Nitr07’ vince il Sunday Special delle Bounty Series

Iniziamo il nostro report dalle Bounty Builder Turbo Series e, nel dettaglio, dal Sunday Special 8-Max (Evento #56), da 100 euro di buy in e da oltre 100.000 euro di montepremi (1.136 entries), che è stato contrassegnato dall’exploit di ‘Nitr07’. Il player della poker room con la picca rossa ha superato in heads up il collega ‘VitoTotal’ (€7.614) e si è così messo in tasca un premio complessivo, tra moneta e taglie, da 13.824 euro. Sul podio è salito pure ‘PlayerMs727′ (€6.503).

E’ andato invece a ‘PUFF0010’, per un totale di 15.848 euro, l’altro torneo clou delle Bounty Series di ieri sera: il Knockout Titans 8-Max (Evento #60) da 250 euro di buy in e da 75.000 euro in prize pool garantito (266 entries).

Poker online MTT 8 Maggio 2022: ‘Maximun60’ stende tutti nel Main Event dei KO Games

Passiamo al Main Event dei KO Games (125 euro di buy in e 50.000 euro in montepremi garantito), di 888poker, dove uno scatenato ‘Maximun60’ si è aggiudicato il bottino più cospicuo, quasi 7.500 euro inclusi i knock out.

In questo caso l’ultimo ad arrendersi è stato ‘Maruzzu1980’, runner up per 4.551 euro, mentre è finito fuori in terza posizione ‘totyno93’, andato a premio per 4.365 euro complessivi.

Gli altri tornei della domenica: ‘SVRosantoro17’ guida i 126 left dell’Explosive PKO

Restano invece ancora aperti i domenicali dei network iPoker e People’s Poker. Nell’Explosive PKO, da 100 euro di buy in e da 50.000 euro in prize pool garantito (438 le entries al momento con la registrazione tardiva che chiuderà con lo start del day2), c’è in testa il player ‘SVRosantoro17’, con 208.144 chips, sui 126 left.

Nel Super Sunday, da 100 euro di buy in e da 15.000 euro di montepremi (137 entries), comanda ‘GoodGirlsXXX’, con 226.952, su ‘B4gn4C4ud4’ (207.848) e ‘marlboro93ag’ (169.931)

