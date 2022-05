Poker online MTT – Sui libri anche la quintultima giornata di Bounty Builder Turbo Series. Ecco chi ha vinto gli eventi più “hot”…

Poker online MTT 11 Maggio 2022: ‘dax_the_law’ shippa il Demolisher

Come sempre, iniziamo il nostro report sulle Bounty Series dal torneo più “importante”, il Demolisher 8-Max (Evento #81) da 50 euro di buy in e da 30.000 euro in prize pool garantito (631 entries).

Stavolta ad aggiudicarsi la vittoria è stato ‘dax_the_law’ che, dopo aver battuto in heads up ‘MISTERTOPIC’ (€3.017), si è messo in tasca ben 4.303 euro tra moneta e taglie. Sul podio è salito pure ‘Black98Demon’ (€1.523) mentre si è fermato praticamente sul più bello il player ‘andrea171282’ (€1.168).

Poker online MTT 11 Maggio 2022: back to back per ‘alesiena17’, ancora suo il Rollercoaster

L’ha vinto invece, ancora una volta, l’ottimo Alessandro ‘alesiena17’ Siena l’MTT con il ticket d’ingresso più “pesante”, il Rollercoaster 6-Max (Evento #84) da 100 euro di buy in e da quasi 20.000 euro di montepremi (214 entries).

Il già vincitore del Rollercoaster di Giovedì 5 Maggio, si è concesso il clamoroso bis incassando altri 3.980 euro. A questo giro il ruolo di runner up è toccato al grinder Matteo ‘TESTADIDONNA’ Calzoni (€2.594) che ha preceduto sul podio il buon ‘sapy000’ (€1.304).

Bounty Builder Turbo Series – I vincitori degli altri tornei

E chiudiamo il nostro resoconto sulle BBTS di PokerStars con gli Eventi #80 e #79, il Sun-Run 8-Max da 20 euro di buy in (1.434 entries con 30.000 euro di garantito) ed il Wild Hunt 8-Max da 10 euro di buy in (2.752 entries con 25.000 euro di garantito).

Nel primo l’ha spuntata ‘datmadonqall3r’, primo per 2.909 euro, sui compagni di deal ‘MIKE9983’ (€2.494), ‘gwennico’ (€1.961) e ‘leone1992’ (€1.792). Nel secondo si è imposto ‘huleke’ (€2.451) su ‘taormina68’ (€1.861) e ‘I1venio’ (€1.090).

