Report Tornei PokerStars 16 Maggio 2022: deal tra ‘Salvone19’ e ‘Lallà’ nel NoS

Iniziamo con il Night on Stars, da 100 euro di buy in e da oltre 60.000 euro di montepremi (676 entries), che si è chiuso con il deal alla pari siglato tra i player ‘Salvone19’ e ‘Lallà’. I 2 hanno scelto di dividersi la posta, per 8.638 euro a testa, una volta finito fuori dai giochi il terzo incomodo ‘Giangi503’ (€5.227).

Report Tornei PokerStars 16 Maggio 2022: Luigi D’Alterio shotta il Need PKO

Niente accordi invece nel Need for Speed Progressive KO 8-Max Turbo da 100 euro di buy in e da 10.530 euro in prize pool (117 entries). Il torneo l’ha infatti vinto, nettamente, il grinder Luigi ‘Il-Giuglia’ D’Alterio, che si è così portato a casa più di 2.800 euro tra moneta e taglie.

Battuto in heads up ‘LAFAL10’ (€1.274) mentre si è accomodato sul terzo gradino del podio ‘ethan72475’ (€823).

Gli altri MTT: Bounty Builder a ‘LamarDavis93’

E non si sono registrati deal nemmeno nel Bounty Builder 8-Max, da 50 euro di buy in e da 33.210 euro di montepremi (738 entries), che è stato contrassegnato dall’exploit di ‘LamarDavis93’.

Il vincitore ha superato in volata ‘MeIania’ (€2.691) e ‘AllaCass4’ (€1.447) ed ha incassato un bottino complessivo da 4.801 euro.

