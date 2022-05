Poker online MTT: Explosive a ‘pewpewboom’, ‘aleilrosso’ shippa il Super Sunday

Poker online MTT – L’ha vinto ‘pewpewboom’ l’Explosive PKO da 50.000 euro garantiti. Successo anche per ‘aleilrosso’, che si è preso il Super Sunday.

Poker online MTT 16 Maggio 2022: ‘pewpewboom’ on fire nell’Explosive

Iniziamo il nostro report sui tornei online dall’evento domenicale del network iPoker, l’Explosive PKO da 100 euro di buy in e da 50.000 euro in prize pool garantito (507 entries), che ha registrato l’acuto di ‘pewpewboom’.

Il vincitore ha superato in heads ‘dondrap3rr’, secondo per 5.750 euro, e si è messo in tasca più di 8.500 euro tra moneta e taglie. Sul podio è salito pure il player ‘6031980021833659’, terzo per 2.657 euro, mentre è finito incredibilmente fuori dalla zona premi il chipleader del Day1 ‘Maverik466’, che si è comunque consolato con i 90 euro incassati con i knock out.

Poker online MTT 16 Maggio 2022: ‘aleilrosso’ batte ‘marlboro93ag’ e firma il Super Sunday

Ed è andata male, anzi malissimo, anche al chipleader del Day1 del Super Sunday da 100 euro di buy in e da 15.000 euro di montepremi garantito (140 entries). ‘LUPENNNNNNNNNNN’ si è infatti ritrovato out, prima dello scoppio della bolla, in 26esima posizione.

Alla fine il domenicale di People’s Poker l’ha vinto ‘aleilrosso’, primo per 3.429 euro di bottino, sul runner up ‘marlboro93ag’ (€2.448). Terzo posto per ‘barracuda88_’ (€1.761).

Gli altri tornei: il Colpo Grosso va a ‘micktao9000’

Chiudiamo con il Colpo Grosso (93 entries con 109 euro di buy in), del lunedì sera targato 888poker, che questa volta è stato contrassegnato dal trionfo di ‘micktao9000’. Il regular ha battutto in volata i compagni di deal ‘giulpesa93’ (€1.881) e ‘Limphistory’ (€1.465) e si è così portato a casa ben 2.216 euro di vincita.

