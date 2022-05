Poker online MTT – L’ha vinto ‘peppemago’ il Super Night on Stars PKO del giovedì sera. Ottimo anche ‘Ratatouill39’ che ha piazzato il back to back, in appena 24 ore, nel Colpo Grosso.

Poker online MTT, 19 Maggio 2022: ‘peppemago’ stende tutti nel Super NoS

Ma iniziamo il nostro report giornaliero, sui tornei online, dall’evento più importante di ieri, il Super Night on Stars Progressive KO 8-Max da 250 euro di buy in e da quasi 59.000 euro in prize pool (262 entries), dove al termine di circa 7 ore di gioco l’ha spuntata ‘peppemago’.

Il player della poker room con la picca rosa ha steso in heads up il collega ‘AK3L’ (€5.957) e si è così messo in tasca, tra moneta e taglie, ben 11.244 euro. Sul podio è salito anche il regular Dario ‘Spizzico89’ Marinelli (€3.725 – Foto Copertina).

Poker online MTT, 19 Maggio 2022: ‘gnanollin’ shippa il Need

E’ andato invece a ‘gnanollin’, per 1.924 euro di bottino, l’altro evento clou delle serata targata PokerStars, il Need for Speed Turbo da 100 euro di buy in e da 8.100 euro di montepremi totale (90 iscritti).

In questo caso l’ultimo a mollare è stato il buon Marco ‘Granbasso’ Baglioni, runner up per 1.415 euro, mentre si erano arresi poco prima ‘beppex26’, terzo per 1.040 euro, e l’altro grinder Domenico ‘domenlan’ Lando, quarto classificato per 765 euro.

Gli altri tornei: ‘Ratatouill39’ concede il bis nel Colpo Grosso

Chiudiamo con il solito Colpo Grosso, da 109 euro di buy in (74 entries con 7.500 euro in prize pool garantito), dove ‘Ratatouill39’ ha piazzato un clamoroso back to back nel giro di 24 ore.

Il giocatore di 888poker ha incassato altri 2.250 euro al termine di un ultimo tavolo in cui erano in corsa anche ‘La_rulla_95 (€1.500) e ‘Yu_Gi_Oh’ (€1.049).

