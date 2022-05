Poker online MTT – E’ andato a Luca ‘steva10’ Stevanato il Super NoS del giovedì sera. Successi in serata anche per Guido ‘POGGIAIOLO’ Pieraccini e Giuseppe ‘peppruocc’ Ruocco, entrambi protagonisti nelle Bounty Builder Turbo Series.

Poker online MTT 12 Maggio 2022: ‘steva10’on fire, suo il Super NoS PKO

Ma partiamo dal Super Night on Stars Progressive KO 8-Max, da 250 euro di buy in e da oltre 58.000 euro di montepremi (258 entries), che ha registrato l’acuto di un sempre ottimo Luca ‘steva10’ Stevanato.

Il grinder veneto si è liberato in heads up di ‘VD_Gambler’ (€6.353) e si è portato a casa, tra moneta e taglie, quasi 10.000 euro. Sul podio è salito pure l’altro regular Alessandro ‘xJaNdRo27x’ Sarro (€5.241) mentre si è arreso sul più bello il già vincitore del Super NoS di Giovedì 3 Febbraio ‘bobofolle’ (€2.520).

Poker online MTT 12 Maggio 2022: ‘Madness92’ e ‘POGGIAIOLO’ a segno nelle Bounty Series

E passiamo alle Bounty Builder Turbo Series e, nel dettaglio, ai 2 tornei più “importanti” della serata di ieri: il Demolisher 8-Max (Evento #88) da 50 euro di buy in e da 40.000 euro in prize pool garantito (809 entries) ed il Rollercoaster 6-Max (Evento #91) da 100 euro di buy in e da 23.580 euro di montepremi (262 entries).

Nel Demolisher l’ha spuntata lo scatenato ‘Madness92’, per 5.955 euro complessivi, su ‘fedking92’ (€3.526) e Luca ‘delfo182’ Delfino (€2.162). Il Rollercoaster è invece andato ad un altro nome di spicco del poker online made in Italy, il buon Guido ‘POGGIAIOLO’ Pieraccini, che si è così assicurato un premio totale da 3.712 euro.

Bounty Builder Turbo Series, vince anche Giuseppe ‘peppruocc’ Ruocco

Chiudiamo il nostro report giornaliero con il segnalare il trionfo di Giuseppe ‘peppruocc’ Ruocco, per 1.895 euro di bottino in knock out, nel Madcap ZOOM Hyper 6-Max Total KO (Evento #92) sempre delle Bounty Series.

