Poker online MTT, 22 Maggio 2022: ‘JJoons43’ on fire su 888poker, suo l’Opening XL Spring

Partiamo dal torneo che si è già consluso, l’Opening (Evento #3), da 109 euro di buy in e da 30.000 euro in prize pool garantito (255 entries), delle XL Spring Series di 888poker.

Ad aggiudicarsi la vittoria è stato ‘JJoons43’, che si è messo in tasca una moneta da 5.543 euro dopo aver siglato un deal quasi alla pari con il runner up ‘barbiere981’, andato a premio per 5.416 euro. Sul podio, ma senza accordo, è salito pure ‘compa_EFFE’, terzo per 3.354 euro, mentre si è fermato proprio sul più bello ‘seiunbaffo’, quarto per 2.430 euro.

‘RAITORO22’ vola nel Day1 dell’Explosive, ‘______alex007______’ brilla nel Super Sunday

E passiamo ai 2 MTT online rimasti invece in sospeso, l’Explosive PKO (Evento #109 delle Million Series) da 100 euro di buy in e 50.000 euro di montepremi garantito (454 entries con la registrazione tardiva che resterà attiva fino allo start del Final Day) ed il Super Sunday da 100 euro di buy in e da 15.000 euro in prize pool garantito (133 entries).

Nel domenicale del network iPoker si è preso la vetta, con 131 left, il player ‘RAITORO22’ in virtù di uno stack da 349.010 chips. In quello del circuito People’s Poker ha chiuso chipleader lo scatenato ‘______alex007______’, con 157.866, sui 49 giocatori ancora in corsa per la vittoria.

