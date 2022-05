Report Tornei PokerStars – L’ha vinto ‘What4Fuck’ il Night on Stars del venerdì sera. E’ andato invece a ‘This is soo2019’ il Need for Speed mentre ‘M.Ghiglione’ e ‘PIPPOREe’ hanno firmato gli eventi più importanti delle MicroMillions.

Iniziamo dal Night on Stars, da 100 euro di buy in (259 le entries per 23.310 euro in prize pool), che in questa occasione si è disputato in modalità Progressive KO 8-Max.

Alla fine, dopo oltre 5 ore di gioco, l’ha spuntata ‘What4Fuck’ per 4.391 euro di premio tra moneta e taglie. L’ultimo ad alzare bandiera bianca è stato ‘misteral2210’, runner up per 2.218 euro complessivi. Poco prima erano finiti fuori ‘Ajer84’, terzo per 1.579 euro, e ‘Dark_GIU_09’, quarto classificato per 969 euro.

Report Tornei PokerStars, 27 Maggio 2022: Need nelle mani di ‘This is soo2019’

Si è chiuso invece con il trionfo del solito ‘This is soo2019’ il Need for Speed Progressive KO 8-Max Turbo da 100 euro di buy in e da poco più di 7.000 euro di montepremi (78 entries).

Stavolta il regular della poker room con la picca rossa ha superato in volata i player ‘Ris0_e_P1s3lli’ (€810) e ‘SZ231199’ (€716) e si è così messo in tasca altri 1.935 euro di vincita.

MicroMillions, a segno ‘M.Ghiglione’ e ‘PIPPOREe’

Terminiamo il report con i 2 eventi più importanti della serata targata MicroMillions: il Daily Main Progressive KO 8-Max (Evento #48), da 20 euro di buy in e da quasi 30.000 euro in prize pool (1.620 entries), e il The Big Progressive KO 8-Max (Evento #46), da 10 euro di buy in e da 24.993 euro di montepremi (2.777 entries).

Nel primo si è imposto il buon ‘M.Ghiglione’, per un bottino totale da 3.898 euro, su ‘ercolino713’ (€2.015) e ‘TheSoldier97’ (€1.405). Il secondo è stato contrassegnato dalla zampata vincente piazzata da ‘PIPPOREe’, per 2.889 euro, ai danni dei rivali ‘Fruet’ (€1.668) e ‘mimigp1961’ (€1.014).

