Report Tornei PokerStars – E’ andato a ‘Chateaux87’ il Super Night on Stars del giovedì sera. Ottimo colpo anche per ‘basilio910’, che si è preso il No Limit Hold’em HIGH ROLLER delle MicroMillions.

Report Tornei PokerStars, 26 Maggio 2022: ‘Chateaux87’ firma il Super NoS

Ma partiamo dal “classico” del giovedì sera, il Super Night on Stars Progressive KO 8-Max da 250 euro di buy in (235 le entries per un prize pool da oltre 52.000 euro).

Stavolta la vittoria è andata a ‘Chateaux87’ che si è così messo in tasca più di 9.600 euro, tra moneta e taglie, al termine di un ultimo tavolo in cui erano in corsa anche ‘TheMajor11’ (€6.097), ‘JapoAbba’ (€4.784), ‘robob2908’ (€3.363), ‘IENA2261978′ (€2.001), ’50N0NUT5’ (€1.266), ‘tabatabai26’ (€2.112) e ‘OMGrafiki’ (€762).

Report Tornei PokerStars, 26 Maggio 2022: ‘michelewu433’ shotta il Need for Speed

L’ha vinto invece il player ‘michelewu433’, per 1.988 euro di bottino, il “solito” Need for Speed Turbo da 100 euro di buy in (93 entries per 8.370 euro di montepremi). L’ultimo ad arrendersi è stato ‘muffuletto’, runner up per un premio da 1.462 euro, mentre ha alzato bandiera bianca una volta salito sul podio ‘ ‘Nitr07’, terzo classificato per 1.075 euro.

MicroMillions, a segno ‘basilio910’ e ‘josemar188’

E chiudiamo il nostro report giornaliero, sui tornei online di PokerStars, con i 2 eventi più importanti della serata targata MicroMillions: il No Limit Hold’em HIGH ROLLER Progressive KO 8-Max (Evento #39) da 50 euro di buy in e da 38.385 euro in prize pool (853 entries) ed il Daily Main Progressive KO 8-Max (Evento #40) da 20 euro di buy in e da quasi 29.000 euro di montepremi (1.597 entries).

Nell’HIGH ROLLER l’ha spuntata ‘basilio910’, per 5.531 euro complessivi, su ‘jacklafu98’ (€3.671) e ‘AleSpawnZeD’ (€1.932). Il Daily Main è stato contrassegnato dalla zampata vincente piazzata da ‘josemar188’, primo per 3.234 euro, ai danni dei rivali ‘genge86’ (€2.539) e ‘magofuguz’ (€1.208).

Ti piacciono le scommesse sportive? Segui BETITALIAWEB, uno dei migliori e più completi siti di betting su tutti gli sport, aggiornato quotidianamente con i migliori consigli, quote, statistiche, report e ultime notizie.