Report Tornei PokerStars – E’ andato a ‘Vop4’ il Night on Stars del martedì sera mentre ‘SNUCCI_8’ si è preso il Need for Speed Turbo. Bel colpo anche per ‘maxy18.F.’, vincitore del Daily Main delle MicroMillions.

Report Tornei PokerStars, 31 Maggio 2022: super ‘Vop4’ nel NoS PKO

Iniziamo il nostro report giornaliero dal Night on Stars Progressive KO 8-Max, da 100 euro di buy in e da 37.530 euro di montepremi (417 entries), dove è arrivato l’acuto di un sempre ottimo ‘Vop4’.

Il regular si è “sbarazzato” al Final Table dei rivali ‘peppemago’ (€3.463), ‘kiasso78’ (€1.935), ‘I.R.D.C.999’ (€2.002), ‘frakkalagan’ (€1.552), ‘TatonaGrandiii’ (€904), ‘lockbless’ (€1.061) e ‘DanieP87’ (€1.196) e si è così portato a casa, tra moneta e taglie, più di 5.200 euro.

Report Tornei PokerStars, 31 Maggio 2022: Vop4′ sfiora il double, il Need va a ‘SNUCCI_8’

E sempre ‘Vop4’ ha sfiorato il double nel Need for Speed Turbo da 100 euro di buy in e da 7.470 euro in prize pool (83 entries).

Il grinder della poker room con la picca rossa si è infatti spinto fino al terzo posto, per altri 1.015 euro di premio, lasciando poi spazio a ‘uliuzz87’, runner up per 1.358 euro, ed al vincitore ‘SNUCCI_8’, andato a segno per un bottino da 1.818 euro.

MicroMillions: Daily Main a ‘maxy18.F.’

Chiudiamo con le MicroMillions e, nel dettaglio, con i trionfi di ‘maxy18.F.’ nel Daily Main Progressive KO 8-Max (Evento #81) da 20 euro di buy in e da 31.572 euro di montepremi (1.754 entries) e di ‘porcaladra’ nel The Big Progressive KO 8-Max (Evento #79) da 10 euro di buy in e da oltre 25.000 euro in prize pool (2.792 entries).

Il primo ha superato in volata ‘Bubo90s’ (€2.385) e ‘kriki666’ (€1.534) ed ha incassato un premio totale da 3.476 euro, l’altro ha steso ‘Goengji10’ (€1.996) e ‘ZAPPA10-8ofS’ (€1.087) e si è messo in tasca poco più di 2.500 euro complessivi.

