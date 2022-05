Report Tornei PokerStars – L’ha vinto Mirko ‘nyoweb1’ Niro il Sunday Special. Successi anche per ‘tabatabai26’ (NoS), ‘lukettostars’ (Need for Speed) e ‘SmartUorky’ (Daily Main MicroMillions).

Report Tornei PokerStars, 30 Maggio 2022: Sunday Special a Mirko Niro

Ma partiamo dal torneone della domenica, lo Special 8-Max da 100 euro di buy in e da oltre 80.000 euro in prize pool (905 entries), che alla fine ha visto trionfare ‘nyoweb1’, nick dietro il quale si “nasconde” il buon Mirko Niro.

A confermarlo è stato lo stesso player di origini pugliesi, che ha subito festeggiato sul suo account di Facebook: “Il Sunday Special è tornato roba nostra, primo!“.

‘nyoweb1’ ha avuto la meglio, per 12.753 euro di bottino, sui rivali ‘molly_182’ (€9.090), ‘THEMAGIC1AN’ (€6.480) e Daniele ‘danieledefeo’ De Feo (€4.619).

Report Tornei PokerStars, 30 Maggio 2022: ‘tabatabai26’ e ‘lukettostars’ shottano NoS e Need

E’ andato invece a ‘tabatabai26’ il Night on Stars del lunedì sera (570 entries per 51.300 euro di montepremi). Per il vincitore è arrivata una moneta da 8.592 euro al termine di un ultimo tavolo in cui erano in corsa anche il runner up Simone ’94pazzini94′ Demasi (€6.237) ed il terzo classificato Luca ‘delfo182’ Delfino (€4.527).

Bel colpo anche per ‘lukettostars’, che si è portato a casa 2.870 euro, tra premio e taglie, grazie all’affermazione nel Need for Speed Progressive KO 8-Max Turbo da 100 euro di buy in e da 10.440 euro in prize pool (116 entries).

Gli altri MTT: ‘SmartUorky’ firma il Daily Main delle MicroMillions

Chiudiamo il nostro resoconto giornaliero sui tornei online di PokerStars con le MicroMillions e, nel dettaglio, con l’evento più “hot” di ieri sera, il Daily Main Progressive KO 8-Max da 20 euro di buy in e da più di 35.000 euro di montepremi (1.963 entries), dove si è imposto, dopo quasi 7 ore di gioco, un super ‘SmartUorky’ per 4.171 euro di vincita complessiva.

Ti piacciono le scommesse sportive? Segui BETITALIAWEB, uno dei migliori e più completi siti di betting su tutti gli sport, aggiornato quotidianamente con i migliori consigli, quote, statistiche, report e ultime notizie.