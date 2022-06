Report Tornei PokerStars – E’ andato a Manuel ‘PokerManzo92’ Ferrari il Night on Stars PKO di ieri sera. Bel colpo anche per ‘tommaso29396’, che si è preso il Daily Main PKO delle MicroMillions.

Report Tornei PokerStars, 3 Giugno 2022: Manuel Ferrari stende tutti nel NoS PKO

Partiamo dal buon Manuel ‘PokerManzo92’ Ferrari che è tornato a battere cassa sulla poker room con la picca rossa. Stavolta il campione ICOP Main Event del 2021 si è imposto nel Night on Stars Progressive KO 8-Max da 100 euro di buy in e da oltre 25.000 euro in prize pool (286 entries).

Il player trentino si è liberato al Final Table dei rivali ‘Severo097’ (€2.632), Mauro ‘MauroTranky’ Tranchedone (€1.889), ‘Almeg2020’ (€1.476), Giuseppe ‘peppruocc’ Ruocco (€955), ’94mra’ (€696), ‘SCIBOB’ (€645) e ‘ayon74’ (€775), e si è così portato a casa 4.725 euro tra moneta e taglie.

Report Tornei PokerStars, 3 Giugno 2022: ‘venafro666’ firma il Need for Speed

L’ha spuntata invece ‘venafro666’ nel Need for Speed Progressive KO 8-Max Turbo da 100 euro di buy in e da 7.200 euro di montepremi (80 entries). Il vincitore ha superato allo sprint il runner up ‘T-palleggio’ (€768) ed il terzo classificato ‘Ribo95’ (€669) ed ha incassato un premio complessivo da 2.267 euro.

Gli altri tornei: ‘tommaso29396’ shotta il Daily Main delle MicroMillions

E chiudiamo il nostro report sugli MTT online della poker room con la picca rossa, come sta accadendo oramai da metà maggio, con i 2 tornei più “importanti” delle MicroMillions di ieri sera: il Daily Main Progressive KO 8-Max (Evento #106) da 20 euro di buy in e da poco più di 27.000 euro in prize pool (1.504 entries) ed il The Big Progressive KO 8-Max (Evento #104) da 10 euro di buy in e d 24.777 euro di montepremi (2.753 entries).

Nel Daily Main è arrivata la zampata decisiva piazzata da ‘tommaso29396’, per quasi 3.000 euro, ai danni di ‘Poppins222’ (€2.598) e ‘Seter7’ (€1.049). Il Big è stato invece contrassegnato dal trionfo di ‘Ippofraa’, per 2.209 euro, su ‘gigio846’ (€1.926) e ‘razziedda64’ (€1.173).

