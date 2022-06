Report Tornei PokerStars – E’ andato a Samuele ‘sberlocchio’ Pistis il Super NoS PKO del giovedì sera. Bel colpo anche per ‘Vop4’ che stavolta si è preso l’evento High Roller delle MicroMillions.

Report Tornei PokerStars, 2 Giugno 2022: Samuele Pistis vince il Super NoS PKO

Ma partiamo dal torneone del giovedì sera, il Super Night on Stars Progressive KO 8-Max da 250 euro di buy in e da oltre 50.000 euro in prize pool (223 entries), che ha registrato l’acuto di un sempre ottimo Samuele ‘sberlocchio’ Pistis.

Il regular sardo ha superato al Final Table i rivali Ettore ‘pro-fumato87’ Esposito (€4.762), ‘IcanWIN19’ (€4.145), Giulio ‘Enne98’ Colazzo (€3.013), ‘onlyruss’ (€3.004), Marco ‘Granbasso’ Baglioni (€1.390), ‘Montal92’ (€1.679) e ‘maco90’ (€1.481), e si è così portato a casa un premio complessivo, tra mometa e taglie, da 10.343 euro.

Report Tornei PokerStars, 2 Giugno 2022: Need a ‘Iapello’

L’ha vinto invece ‘Iapello’, per quasi 2.000 euro di bottino, il Need for Speed Turbo da 100 euro di buy in (92 entries per 8.280 euro di montepremi).

L’ultimo ad arrendersi, dopo quasi 2 ore di gioco, è stato Riccardo ‘CrazyRich85’ Basso, runner up per 1.446 euro, mentre poco prima era finito fuori l’altro grinder Luigi ‘Il-Giuglia’ D’Alterio, terzo classificato per 1.063 euro.

Gli altri tornei: ‘Vop4’ di nuovo a segno, suo l’High Roller delle MicroMillions

E chiudiamo il nostro report sugli MTT online della poker room con la picca rossa con i 2 tornei più “hot” delle MicroMillions, l’HIGH ROLLER Progressive KO 8-Max (Evento #97) da 50 euro di buy in e da più di 37.000 euro in prize pool (838 entries) ed il Daily Main Progressive KO 8-Max (Evento #98) da 20 euro di buy in e da 32.364 euro di montepremi (1.798 entries).

Nel No Limit High Roller l’ha spuntata lo scatenato ‘Vop4’, già vincitore nella serata di martedì del Night on Stars Progressive KO 8-Max. Stavolta il regular ha bruciato allo sprint Gennaro ‘xerin95’ D’Amato (€3.100) e ‘devvvid’ (€2.361) e si è messo in tasca altri 5.739 euro complessivi.

Il Daily Main è stato invece contrassegnato dalla zampata vincente piazzata da ‘biagiobaffo0’, primo per 3.549 euro, ai danni dei player ‘2cecchino2’ (€2.652) e ‘Quitto_Easy’ (€1.707).

