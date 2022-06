Poker online MTT – Secondo e ultimo resoconto di giornata sui tornei della domenica appena trascorsa. Ecco come è andata nelle altre room…

Poker online MTT, 5 Giugno 2022: ‘S3T4RC0S12’ guida l’Explosive, ‘Diablo007’ il Super Sunday

Iniziamo dai 2 eventi rimasti in sospeso, l’Explosive Sunday da 100 euro di buy in e 40.000 euro di montepremi garantito (401 le entries con la registrazione tardiva che però resterà aperta fino allo start del Final Day) ed il Super Sunday da 100 euro di buy in e da 13.320 euro in prize pool (148 entries).

Nel torneone targato iPoker è volato in testa, con 134 left, il player ‘S3T4RC0S12’ che ha accumulato 225.523 chips e già ben 182 euro con i knock out.

In quello del circuito People’s Poker si è preso la vetta, con ancora 61 giocatori in corsa per la prima moneta da oltre 3.000 euro, lo scatenato ‘Diablo007’ che ha chiuso il Day1, davanti a ‘ruletta00’ (151.426) e ‘freedoMen’ (145.709), con uno stack da 160.174 chips.

Report Tornei, 5 Giugno 2022: a ‘mathjunk’ il Main Event delle XL Spring Series

E passiamo al domenicale che si è invece già concluso, il Main Event delle XL Spring Series da 125 euro di buy in e da 100.000 euro di montepremi garantito (811 entries).

Dopo più di 11 ore di gioco l’ha infatti spuntata ‘mathjunk’ per ben 15.480 euro di bottino. L’ultimo ad arrendersi è stato ‘barbiere981’, runner up per 11.290 euro, mentre aveva alzato bandiera bianca quando si era 3 left il comunque positivo ‘Eccomiqua’, andato in the money per 8.300 euro.

