Report Tornei PokerStars – Domenica da urlo sulla poker room con la picca rossa. Oltre al “solito” Day1 del Sunday Special e al Sunday High Roller si sono infatti giocati anche il Day1 del Main Event ed il SUPER HIGH ROLLER delle MicroMillions. Ecco come sono andati…

Report Tornei PokerStars, 5 Giugno 2022: ‘jonnyalba79’ è in testa al MicroMillions Main Event

Partiamo proprio dalle MicroMillions e, nel dettaglio, dal Day1 del Main Event Progressive KO 8-Max, da 25 euro di buy in e da oltre 150.000 euro in prize pool (6.735 entries), che ha registrato il passaggio al Day2 di 655 giocatori unici.

Al momento c’è in testa lo scatenato ‘jonnyalba79’, che ha chiuso la nottata con uno stack da 2.241.464 chips e 181 euro già incassati con le taglie. Lo insegue, sempre con più di 2 milioni in gettoni virtuali, ‘gioboston23′ mentre un po’ più staccato troviamo ‘lukettostars’ con 1.612.128.

MicroMillions: Tommaso ‘TomDilly’ Dilena vince il SUPER HIGH ROLLER

Si è già concluso invece l’altro torneo “hot” dell’ultima giornata di MicroMillions, il SUPER HIGH ROLLER Progressive KO 8-Max (Evento #120) da 75 euro di buy in e da poco più di 95.000 euro di montepremi (1.408 entries).

Al termine di ben 8 ore e 11 minuti di gioco l’ha spuntata il player friulano Tommaso ‘TomDilly’ Dilena che si è così assicurato un bottino complessivo, tra moneta e knock out, da 10.781 euro. Ha provato a fermalo in tutti i modi l’altro regular Alessandro ‘aleppp’ Giannelli, runner up per 7.092 euro.

Sul podio è salito pure ‘Alfiocristy’, terzo classificato per 5.539 euro.

Report Tornei PokerStars, 5 Giugno 2022: ‘biasi62’ guida i 76 left del Sunday Special

E passiamo ai tornei standard della domenica targata PokerStars. Nel Sunday Special 8-Max, da 100 euro di buy in e da 75.000 euro in prize pool garantito (788 entries), sono rimasti dentro in 76 con in vetta al count il player ‘biasi62’ che ha accumulato 360.188 chips.

Alle sue spalle, con 346.752, si è fatto strada ‘starpoker1221’. Staccato il terzo in classifica, ‘tofa96’, con 240.034.

‘cate5252’ firma il Sunday High Roller

Ha già un vincitore invece il Sunday High Roller da 250 euro di buy in e da 30.000 euro di montepremi garantito (129 entries). Dopo quasi 8 ore di gioco si è infatti imposto ‘cate5252’, per 6.576 euro di vincita, su Matteo ‘SpeedOne1’ Liparulo (€4.943) e ‘Jhowen55’ (€3.716).

Ti piacciono le scommesse sportive? Segui BETITALIAWEB, uno dei migliori e più completi siti di betting su tutti gli sport, aggiornato quotidianamente con i migliori consigli, quote, statistiche, report e ultime notizie.