Poker online MTT – E’ andato a ‘salpa66’ l’atteso Super Night on Stars PKO del giovedì sera. Successi anche ‘davide84gus’ e ‘Limphistory’. Ecco il report…

Poker online MTT, 9 Giugno 2022: Super NoS nelle mani di ‘salpa66’

Partiamo proprio dal Super Night on Stars Progressive KO 8-Max, da 250 euro di buy in (280 le entries per ben 63.000 euro in prize pool), che stavolta ha visto trionfare ‘salpa66’ per più di 11.500 euro di bottino tra moneta e taglie.

Ha provato a fermarlo in tutti i modi il player ‘OmGLuckyShot’, andato comunque a segno per 8.106 euro. Sul podio, per 4.452 euro, è salito/a pure ‘alice8222’ mentre si è fermato sul più bello ‘SNUCCI_8’, quarto classificato per 3.867 euro complessivi.

Poker online MTT, 9 Giugno 2022: ‘davide84gus’ shotta il Need

L’ha vinto invece ‘davide84gus’ il Need for Speed Turbo da 100 euro di buy in e da quasi 10.000 euro di montepremi (108 entries).

Il low grinder si è sbarazzato al Final Table dei rivali ’19SHARK82′ (€1.663), ‘MoChuisle7’ (€1.231), Luca ‘delfo182’ Delfino (€911), ‘T-palleggio’ (€674), ‘prinelatn’ (€499), ‘Ender1981AA’ (€369), ‘gnanollin’ (€273) e ‘Boccaglio’ (€242), e si è così portato a casa i 2.247 euro del primo posto.

Gli altri tornei: ‘Limphistory’ firma il Colpo Grosso

Chiudiamo il nostro resoconto giornaliero con l’MTT clou della serata targata 888poker, il Colpo Grosso da 109 euro di buy in e da 7.600 euro in prize pool (76 entries), che è stato contrassegnato dallo shot con deal di ‘Limphistory’.

Il regular si è prima accordato con ‘totyno93’ (€1.626) e ‘SleepN44’ (€1.523) per poi superarli allo sprint per un incasso da 1.723 euro.

Ti piacciono le scommesse sportive? Segui BETITALIAWEB, uno dei migliori e più completi siti di betting su tutti gli sport, aggiornato quotidianamente con i migliori consigli, quote, statistiche, report e ultime notizie.