Report Tornei PokerStars – Nella domenica targata ‘Half Price’ si sono messi in mostra ‘DARKDEVIL1975’ ed ‘EdoBamba_AA’. Bene anche Fabio ‘sturbao’ Sturba, già andato a segno nel Need for Speed PKO.

Report Tornei PokerStars, 12 Giugno 2022: ‘DARKDEVIL1975’ comanda nel Sunday Special

Ma iniziamo il nostro resoconto dai Day1 dei 2 domenicali che, come già anticipato, sono andati in scena nella formula ‘Half Price’ con buy in dimezzati.

Nel Sunday Special 8-Max Progressive KO, da 50 euro (2.564 le entries per 115.380 euro in prize pool), è volato in testa, con 426.271 chips e 269 euro già incassati con le taglie, lo scatenato ‘DARKDEVIL1975’. Alle sue spalle si sono fatti strada ‘deprestig’, secondo con 387.496, e ‘GIANNI180263’, terzo con 386.673.

Presenti, nella lista dei 217 Left, anche Michael ‘Sardo1110’ Ibba, decimo con 293.792, e Giacomo ‘James90511’ Grossi, 20simo con 229.251 chips.

Report Tornei PokerStars, 12 Giugno 2022: ‘EdoBamba_AA’ in vetta al Sunday High Roller

E’ invece ‘EdoBamba_AA’ il chipleader nel Sunday High Roller 8-Max da 125 euro di buy in (435 entries per 49.000 euro di montepremi).

Il regular della poker room con la picca rosa si è preso il primo posto momentaneo, con 59 left, grazie ad uno stack da 114.230 chips. Lo insegue, a distanza, il comunque positivo Mario ‘coinflip21′ Carrascon, secondo con 97.241. Un po’ più staccato troviamo ‘ykin83’, terzo con 93.900.

Need for Speed a Fabio ‘sturbao’ Sturba

Chiudiamo con il solito Need for Speed Turbo 8-Max, giocato in questo caso in modalità Progressive KO con 9.270 euro in prize pool (103 entries per 100 euro di buy in), che ha già trovato un “padrone”.

Al termine di quasi 2 ore di gioco l’ha, infatti, spuntata il sempre ottimo Fabio ‘sturbao’ Sturba per un premio complessivo, tra moneta e taglie, da 2.560 euro.

Ti piacciono le scommesse sportive? Segui BETITALIAWEB, uno dei migliori e più completi siti di betting su tutti gli sport, aggiornato quotidianamente con i migliori consigli, quote, statistiche, report e ultime notizie.