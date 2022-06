Poker online MTT – Secondo e ultimo report di giornata sui tornei della domenica appena trascorsa. Ecco come è andata nelle altre room…

Poker online MTT, 12 Giugno 2022: ‘Brazilero84’ firma il Colpo Grosso Sunday

Iniziamo dal torneone targato 888poker, il Colpo Grosso Sunday da 20.000 euro garantiti (193 entries con 109 euro di buy in), che è andato già in archivio.

Dopo quasi 7 ore di gioco si è infatti imposto ‘Brazilero84’, per ben 4.650 euro di bottino. L’ultimo ad alzare bandiera bianca è stato il comunque positivo ‘cristalline’, runner up per 3.330 euro, mentre si è arreso una volta salito sul podio il player ‘pesceSqualo’, terzo classificato per 2.400 euro di premio.

Gli altri tornei: ‘giokgiok73’ comanda nell’Explosive, ‘giulpesa93’ nel Super Sunday

Restano invece ancora aperti, come sempre, i domenicali dei network iPoker e People’s Poker.

Nell’Explosive Sunday, da 100 euro di buy in e da 40.000 euro in prize pool (409 le entries con la registrazione tardiva che però resterà aperta fino allo start del Final Day), è volato in vetta, con ancora 119 player in corsa per la vittoria, lo scatenato ‘giokgiok73’. Il chipleader del Day1 ha accumulato uno stack, da quasi 290.000 chips, che gli ha permesso di tenere a bada i più diretti inseguitori: ‘K1Ar00no8′, secondo con 226.323, e ’19OCROPOID94’, terzo con 217.967.

Il Super Sunday, da 12.500 euro di montepremi (127 entries con 100 euro di buy in), ha registrato la leadership momentanea di ‘giulpesa93’ con 216.299 chips.

