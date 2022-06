Report Tornei PokerStars – Sono andati a ‘gae69227’ e ‘mariowizard’ i 2 domenicali giocati con la formula ‘Half Price’. Bel colpo anche per ‘SEKKA4EVA’ che si è preso il Night on Stars del lunedì.

Report Tornei PokerStars, 13 Giugno 2022: ‘gae69227’ firma il Sunday Special

Partiamo dai Day2 dei domenicali andati in scena nella formula ‘Half Price’ con buy in dimezzati. Alla fine nel Sunday Special 8-Max Progressive KO, da 50 euro (2.564 le entries per 115.380 euro in prize pool), si è imposto ‘gae69227’ che si è assicurato un incasso, tra moneta e taglie, da quasi 11.000 euro.

L’ultimo ad arrendersi è stato ‘Konan1317’, secondo per 8.823 euro. Poco prima, una volta salito sul podio, è finito fuori ‘bastone59’, terzo per 6.287 euro, mentre si è arreso proprio sul più bello il comunque positivo Marco ‘Granbasso’ Baglioni, quarto per 3.618 euro.

Lontano dai migliori il chiplader del Day1 ‘DARKDEVIL1975’, che si è piazzato 27esimo per un premio totale da 859 euro.

Report Tornei PokerStars, 13 Giugno 2022: Sunday High Roller a ‘mariowizard’

E’ andata un po’ meglio al chipleader dell’altro evento startato domenica, il Sunday High Roller 8-Max da 125 euro di buy in (435 entries per quasi 49.000 euro di montepremi). ‘EdoBamba_AA’ si è infatti spinto fino al 12esimo posto, per un in the money da 547 euro.

Gli 8.358 euro del primo premio sono andati invece ad un ‘mariowizard’ che ha bruciato nel finale ‘lucaseba89’ (€6.094) e ‘Boccaglio’ (€4.444).

Gli altri MTT: ‘SEKKA4EVA’ e ‘MagicaPicca1’ vincono NoS e Need PKO

Chiudiamo il nostro report con i tornei del lunedì sera e, nel dettaglio, con il Night on Stars da 100 euro di buy in e da oltre 52.000 euro in prize pool (579 entries) ed il Need for Speed Progressive KO 8-Max Turbo da 100 euro di buy in e da 9.630 euro di montepremi (107).

Nel NoS l’ha spuntata il già vincitore del Galactic High Roller dello scorso anno, ‘SEKKA4EVA’, che si è portato casa il bottino da 8.728 euro al termine di un ultimo tavolo in cui erano in corsa, tra gli altri, il runner up ‘andre666a’ (€6.335) ed il terzo classificato ‘majiko15’ (€4.599).

Il Need ha registrato l’exploit di ‘MagicaPicca1’ per 2.694 euro di vincita complessiva.

Ti piacciono le scommesse sportive? Segui BETITALIAWEB, uno dei migliori e più completi siti di betting su tutti gli sport, aggiornato quotidianamente con i migliori consigli, quote, statistiche, report e ultime notizie.