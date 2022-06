Poker online MTT – Shot per ‘cate5252’ nel Night on Stars del mercoledì sera. Bene ‘piezometro’, che si è preso il Need for Speed PKO, e ‘Halphy66’, andato a segno nel Colpo Grosso.

Poker online MTT, 15 Giugno 2022: super ‘cate5252’ nel NoS

Iniziamo il nostro report sui tornei online, come sempre, dal Night on Stars da 100 euro di buy in (397 entries per oltre 35.000 euro in prize pool).

Stavolta ad aggiuicarsi la contesa, e di conseguenza i 6.170 euro del bottino, è stato/a ‘cate5252’ al termine di un ultimo tavolo in cui erano in corsa anche ‘L0LACASH’ (€4.576), ‘veciobrogio’ (€3.395), ‘Salvoprincip’ (€2.518), ‘gae69227’ (€1.868), ‘umberfetish’ (€1.386), ’94mra’ (€1.028), Andrea ‘ImB0sc495’ Boscani (€762) e ‘ManlnBlackk’ (€566).

Poker online MTT, 15 Giugno 2022: Need PKO a ‘piezometro’

Se lo è preso invece ‘piezometro’, per 2.263 euro di premio complessivo tra moneta e taglie, l’altro torneo clou di PokerStars, il Need for Speed Progressive KO 8-Max Turbo da 100 euro di buy in (96 entries per 8.640 euro di montepremi).

Ha provato a fermarlo in tutti i modi il comunque ottimo Giulio ‘FabioBorini’ Sonnino (Foto Copertina), runner up per 1.366 euro. Sul podio è salito pure il player ‘LeiWuLong72’, terzo per 605 euro.

Gli altri tornei: ‘Halphy66’ vince il Colpo Grosso

E chiudiamo con il Colpo Grosso da 109 euro di buy in (85 entries per 8.500 euro in prize pool), di 888poker, che a questo giro è stato contrassegnato dalla zampata vincente piazzata da ‘Halphy66’, primo per 2.550 euro, ai danni dei rivali ‘Calnothon’ (€1.700) e ‘slimasso’ (€1.199).

