Poker online MTT: ‘ziolex’ torna a vincere il NoS, Colpo Grosso ancora a ‘tostovip’

Poker online MTT – L’ha vinto ‘ziolex’ il Night on Stars del venerdì sera. Successi anche per ‘Kjmera90’ nel Need for Speed e per il solito ‘tostovip’ nel Colpo Grosso.

Poker online MTT, 17 Giugno 2022: ‘ziolex’ on fire nel NoS PKO

Iniziamo il nostro report sui tornei online dal Night on Stars da 100 euro di buy in, che nell’occasione si giocava in modalità Progressive KO 8-Max (294 le entries per 26.460 euro in prize pool), che ha registrato il ritorno al successo di ‘ziolex’.

Il regular, che in passato aveva già vinto il NoS, si è ripetuto battendo stavolta in heads up ‘AnsuFati02’, secondo per 2.550 euro, ed incassando così, tra moneta e taglie, altri 5.909 euro.

Sul podio è salito pure ‘numerone95’, terzo per 1.477 euro, mentre si sono fermati proprio sul più bello i 2 grinder campani Giuseppe ‘peppruocc’ Ruocco, settimo per 668 euro, e Pasquale ‘Ov3rthinking’ De Caprio, ottavo classificato per un premio complessivo da 355 euro.

Poker online MTT, 17 Giugno 2022: ‘Kjmera90’ firma il Need

E’ andato invece a ‘Kjmera90’ l’altro evento “clou” del venerdì sera targato PokerStars, il Need for Speed Progressive KO 8-Max Turbo da 100 euro di buy in e da 6.300 euro di montepremi totale (70 entries).

Il vincitore si è messo in tasca più di 1.500 euro al termine di un ultimo tavolo in cui erano in corsa, tra gli altri, il runner up ‘Mods98’ (€1.197) ed il terzo classificato ‘LeiWuLong72’ (€610).

Gli altri tornei: Colpo Grosso a… ‘tostovip’ (nemmeno a dirlo)

Chiudiamo con il Colpo Grosso, da 109 di buy in (77 entries per 7.700 euro in prize pool), che anche a questo giro ha visto trionfare ‘tostovip’.

Il regular della poker room di 888 ha sbaragliato ancora una volta la concorrenza e si è portato a casa altri 2.310 euro.

