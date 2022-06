Report Tornei PokerStars – C’è ‘coach897’ in testa ai 198 left del Sunday Special andato in versione 30/30 PKO. Archiviato il “solito” Sunday High Roller, che ha registrato l’acuto di un sempre ottimo Giacomo ‘James90511’ Grossi.

Report Tornei PokerStars, 19 Giugno 2022: partiti i 30/30 PKO, ‘coach897’ comanda nel Sunday Special

Ma iniziamo dagli eventi 30/30 PKO (tutti dal buy in da 30 euro) che sono startati proprio ieri. Il più importante, il Sunday Special Progressive KO (3.226 entries per oltre 87.000 euro in prize pool) da 2 giorni, è stato contrassegnato dal passaggio al Final Day di 198 player.

Al momento comdanda ‘coach897’, che ha chiuso la nottata con uno stack da 607.434 chips e quasi 110 euro già incassati con le taglie. Lo tallona ‘EnneElle’, secondo con 596.039, mentre un po’ più staccato troviamo ‘holyjtiburon’, terzo con 558.324.

30/30: ‘RobbingHoodd’ e ‘lollo2204’ firmano Evening e Need for Speed

Sono andati già sui libri invece il Sunday Evening Progressive KO (1.453 entries per quasi 40.000 euro di montepremi) ed il Need for Speed Progressive KO (557 entries per 15.039 euro in prize pool).

Nell’Evening l’ha spuntata ‘RobbingHoodd’, per 4.844 euro tra moneta e taglie, sul runner up Matteo ‘SpeedOne1’ Liparulo (€2.810). Podio anche per Alberto ‘Everbrun1’ Cigliano (€1.859).

Il Need l’ha vinto ‘lollo2204’ per 2.406 euro complessivi.

Report Tornei PokerStars, 19 Giugno 2022: Giacomo Grossi ancora a segno, suo l’High Roller

E chiudiamo il nostro resoconto con il Sunday High Roller, giocato in modalità “standard” con 250 euro di buy in (161 le entries per 36.225 euro di montepremi), che ha visto trionfare, dopo quasi 8 ore di gioco, il buon Giacomo ‘James90511’ Grossi (Foto Copertina).

Il grinder si è portato a casa un bottino da 7.293 euro al termine di un super Final Table che vedeva in corsa, tra gli altri, i “colleghi” Alessandro ‘Deneb93’ Pichierri (€5.533), Domenico ‘domenlan’ Lando (€4.198) ed Emiliano ‘IfAc2gUd2WiN’ Conti (€2.416).

