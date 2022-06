Report Tornei PokerStars: ‘T-BAG1993508’ firma il domenicale, il NoS è di ‘Thief1982’

Report Tornei PokerStars – E’ andato a ‘T-BAG1993508’ il Sunday 30 Special Progressive KO. Bel colpo anche per ‘Thief1982’ che, dopo un deal a 3, si è preso il NoS del lunedì sera, giocato sempre in modalità 30/30 PKO.

Report Tornei PokerStars, 20 Giugno 2022: super ‘T-BAG1993508’ nel Final Day del Sunday Special

Partiamo dall’evento della domenica, il Sunday Special che, grazie alla formula 30/30 a buy in ridotto rispetto al normale, metteva in palio un prize pool da oltre 87.000 euro (3.226 entries).

Alla fine la vittoria è andata ad uno scatenato ‘T-BAG1993508’ che, tra moneta e taglie, si è assicurato un bottino da 8.855 euro. L’ultimo a mollare è stato ‘Mask1983’, runner up per 5.566 euro. Poco prima è finito fuori ‘lupetto1940’, terzo per 3.429 euro, mentre si è arreso proprio sul più bello il regular Matteo ‘SpeedOne1’ Liparulo, quarto classificato per 2.815 euro complessivi.

Ha chiuso invece soltanto al 41esimo posto il chipleader del Day1 ‘coach897’, andato comunque in the money per 289 euro.

I 30/30 del lunedì sera: NoS a ‘Thief1982’, ‘ginopaolo666’ shotta il Need

E ieri sera si sono giocati anche altri eventi in modalità 30/30 PKO. I più importanti, il Night on Stars (2.309 entries per 62.343 euro di montepremi) ed il Need for Speed (577 entries per 15.579 euro in prize pool), hanno rispettivamente registrato i trionfi di ‘Thief1982’ e ‘ginopaolo666’.

Il primo si è liberato allo sprint dei compagni di deal ‘penero68’ (€4.608) e ‘Stepkan99’ (€4.081) ed ha così incassato più di 5.300 euro. L’altro ha battuto in heads up il comunque positivo ‘fsusct’ (€1.492) e si è portato a casa un totale di 2.478 euro.

