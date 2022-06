Poker online: ‘jesuisciccio’ firma il NoS, Need a Mauro ‘Romauro96’ Alessi

Poker online MTT – Quella di ieri è stata la serata di ‘jesuisciccio’, protagonista nel NoS. E’ andato alla grande anche Mauro ‘Romauro96’ Alessi, che si è preso il Need for Speed.

Poker online MTT, 23 Giugno 2022: ‘jesuisciccio’ on fire nel NoS 30/30 PKO

Partiamo dal Night on Stars, disputato sempre nella formula 30/30 PKO (1.640 le entries per 44.280 euro in prize pool), che stavolta ha visto trionfare ‘jesuisciccio’ per 5.375 euro di bottino tra moneta e taglie.

L’ultimo ad arrendersi è stato ‘RobyAnna’, runner up per 3.374 euro, mentre è finito out un po’ prima il comunque positivo ‘spillo9spill’, terzo classificato pr 2.244 euro.

Poker online MTT, 23 Giugno 2022: Mauro ‘Romauro96’ Alessi shotta il Need

E’ andato invece al buon Mauro ‘Romauro96’ Alessi l’altro evento clou del giovedì sera targato Pokerstars, il Need for Speed shedulato ancora in modalità 30/30 PKO (472 entries per 12.744 euro di montepremi).

Il grinder napoletano ha superato in heads il collega della provincia di Nuoro, Antonio ‘ANSU-FATI96’ Zola (€1.059), e si è portato così a casa un premio complessivo da 2.255 euro. Sul podio è salito pure ‘tuchenedici’ (€624).

Gli altri tornei: Colpo Grosso, con deal, per ‘Dormopoco1’

Chiudiamo il nostro report sugli MTT online con il solito Colpo Grosso 109 di 888poker (82 entries per 8.200 euro in prize pool), che a questo giro ha registrato il successo di ‘Dormopoco1’.

Il vincitore si è messo in tasca 2.179 euro dopo aver siglato un deal con ‘Camasso90’, secondo per 1.921 euro.

