Poker online: vittorie per ‘hypeman94’, ‘SEKKA4EVA’ e ‘m4g1c99’

Poker online MTT – Mercoledì sera da protagonista per ‘hypeman94’, andato a segno nel NoS. Bene anche ‘SEKKA4EVA’ e ‘m4g1c99’ che si sono rispettivamente presi Need e Colpo Grosso. Ecco il report…

Poker online MTT, 22 Giugno 2022: ‘hypeman94’ firma il NoS del mercoledì sera

Iniziamo dal Night on Stars, disputato ancora nella formula 30/30 PKO (1.534 entries per 41.418 euro in prize pool), che ieri ha registrato l’exploit di ‘hypeman94’.

Il player che sulla poker room con la picca rossa conta appena 143 tornei giocati ha superato allo sprint ‘alice8222’, runner up per 2.920, e si è portato a casa, tra moneta e taglie, più di 4.300 euro. Sul podio è salito pure ‘JOKERJOLLY00’, terzo per 1.584 euro, mentre si è fermato proprio sul più bello ‘cook yayo’, quarto classificato per 1.807 euro.

Poker online MTT, 22 Giugno 2022: ‘SEKKA4EVA’ shotta il Need

L’ha vinto invece ‘SEKKA4EVA’ l’altro evento clou della serata targata Pokerstars, il Need for Speed shedulato sempre in modalità 30/30 PKO (453 le entries per 12.231 euro di montepremi).

Il vincitore del NoS di 10 giorni fa si è concesso il bis, battendo stavolta nel finale OCCHIUFORT’ (€1.526), ed ha incassato così altri 1.830 euro.

Gli altri tornei: ‘m4g1c99’ con deal nel Colpo Grosso

Chiudiamo con il solito Colpo Grosso, da 109 euro di buy (75 entries per 7.500 euro in prize pool), che in questa occasione è stato contrassegnato dal trionfo con deal di ‘m4g1c99’, primo per un bottino da 1.913 euro, su ‘JJoons43’ (€1.447) e ‘Big.MaMa’ (€1.438).

