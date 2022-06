Poker online MTT – Secondo e ultimo report sui tornei più “hot” della domenica. Ecco come è andata nelle altre room…

Poker online MTT, 26 Giugno 2022: ‘Edo__ita78’ vince il Sunday Colpo Grosso

Iniziamo il nostro resoconto dalla poker room di 888 e, nel dettaglio, dal Sunday Colpo Grosso 109 che metteva in palio un prize pool garantito da ben 20.000 euro (199 le entries).

Al termine di circa 7 ore di gioco l’ha spuntata il player ‘Edo__ita78’, che si è così assicurato i 4.650 euro del bottino. Ha provato a fermarlo in tutti i modi il rivale in heads up ‘seiunbasso’, andato comunque in the money per 3.330 euro di premio.

Sul podio, per un premio da 2.400 euro, è salito pure ‘Prtfrtn’ mentre si è fermato un gradino sotto ‘Pulcino74’, quarto per 1.718 euro.

Gli altri tornei: ‘filo1238’ e ‘dakotaz’ comandano nell’Explosive e nel Super Sunday

Restano invece ancora aperti, come sempre, i domenicali dei network iPoker e People’s Poker.

Nell’Explosive Sunday, da 100 euro di buy in e da 40.000 euro in prize pool (366 le entries con la registrazione tardiva che però resterà aperta fino allo start del Final Day), c’è al momento in testa, con 194.312 chips e più di 142 euro già incassati con i knock out, lo scatenato ‘filo1238’. Seguono ‘AlZh3im3r’ con 165.486 e ‘MrSmith360’ con 158.381.

Il Super Sunday, da 100 euro di buy in e da 12.500 euro di montepremi (130 entries), vede primeggiare per adesso ‘dakotaz’, con uno stack da 245.674 chips, su ‘Sthjj’ (178.296) e ‘Folle94’ (169.635).

