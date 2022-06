Report Tornei PokerStars – C’è ’78pesciolina’ in testa all’ultimo Sunday Special giocato con la formula 30/30 PKO. Intanto ‘Gigggi55’ si è preso il “solito” High Roller.

Report Tornei PokerStars, 26 Giugno 2022: ’78pesciolina’ guida i 191 left dello Special

Ma iniziamo dagli eventi 30/30 PKO (tutti dal buy in da 30 euro), giunti praticamente al capolinea.

Il più importante della serata, il Sunday Special da 2 giorni, ha registrato il passaggio al Final Day di 191 player unici su 3.202 entries totali (prize pool da oltre 86.000 euro).

Al momento comanda ’78pesciolina’, che ha accumulato uno stack da 608.160 chips. Seguono ‘Daltronde73’, secondo con 564.408, e ‘antoniolubra’, terzo con 547.800. Un po’ più staccato troviamo ‘cirpok87’, con 513.629, che precede il buon Giacomo ‘Il_Chirurgo3’ Rosa, quinto con 447.170.

L’appuntamento è per questa sera, alle ore 21, con l’ultimo atto del torneo di chiusura delle series.

30/30 PKO: ‘Uaauuuu’ firma il Sunday Evening

Sono andati già in archivio invece gli altri 2 eventi clou targati 30/30 PKO, il Sunday Evening (1.431 entries per 38.637 euro di montepremi) ed il Need for Speed (492 entries per 13.284 euro in prize pool).

Nell’Evening l’ha spuntata ‘Uaauuuu’, per 4.801 euro tra moneta e taglie, sul runner up ‘RaydenArtist’ (€3.119). Il Need è andato a ‘VengoDentro’, per 2.331 euro complessivi, che ha superato in heads up il comunque ottimo Federico ‘IFOLDACES4U’ Piroddi (€1.235).

Report Tornei PokerStars, 26 Giugno 2022: Sunday High Roller al regular ‘Gigggi55’

E chiudiamo il nostro resoconto, sugli MTT online della poker room con la picca rossa, con il Sunday High Roller, giocato in modalità “standard” con 250 euro di buy in (153 le entries per un montepremi da 34.425 euro), che è stato contrassegnato, dopo più di 7 ore di gioco, dal successo di ‘Gigggi55’.

Il vincitore si è portato a casa il bottino da 7.136 euro al termine di un Final Table in cui erano in corsa, tra gli altri, ‘FelX-AA’ (€5.407) e ‘Coccolino13’ (€4.097).

