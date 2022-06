Poker online MTT – E’ andato al buon Daniele ‘ZyzzRaver’ Grasso il Night on Stars del mercoledì sera. Bel colpo anche per ‘pelliccia89’ che ha shottato il Need for Speed PKO.

Poker online MTT, 29 Giugno 2022: Daniele Grasso firma il NoS

Iniziamo il nostro report giornaliero sui tornei online dal Night on Stars, da 100 euro di buy in e da oltre 33.000 euro di montepremi (367 entries), che, come già anticipato, ha registrato il trionfo di Daniele ‘ZyzzRaver’ Grasso.

Il player palermitano ha superato al Final Table i rivali ‘GabH24’ (€4.295), ‘SculataCercasi’ (€3.206), ‘lollos7’ (€2.393), ‘ELVISn.1’ (€1.786), ‘#QuaCCosa’ (€1.333), ‘MaGiC251094’ (€995), ‘Carlotta2312’ (€743) e ‘Fiordelino93’ (€554), e si è così portato a casa i 5.754 euro del bottino.

Poker online MTT, 29 Giugno 2022: ‘pelliccia89’ stende tutti, suo il Need PKO

L’ha vinto invece ‘pelliccia89’, per un premio complessivo tra moneta e taglie da 2.244 euro, l’altro torneo clou della serata targata PokerStars: il Need for Speed Progressive KO 8-Max Turbo da 100 euro di buy in e da 8.280 euro in prize pool (92 entries).

Ha provato a fermarlo in tutti i modi ‘capogatto’, runner up per 1.234 euro, mentre si è fermato una volta salito sul podio ‘xgola1997’, terzo classificato per 855 euro.

Gli altri tornei: Colpo Grosso con deal per ‘Limphistory’

E chiudiamo con la poker room di 888 e, nel dettaglio, con il solito Colpo Grosso da 109 euro di buy in (73 entries con un montepremi garantito da 7.500 euro) che questa volta è stato contrassegnato dall’acuto di ‘Limphistory’.

Il regular ha battuto in heads up il compagno di deal ‘seiunbaffo’ (€1.683) e si è messo in tasca una moneta da 2.058 euro. Sul podio, ma senza accordo, è salito pure ‘7_Seven_7’ (€1.049).

Ti piacciono le scommesse sportive? Segui BETITALIAWEB, uno dei migliori e più completi siti di betting su tutti gli sport, aggiornato quotidianamente con i migliori consigli, quote, statistiche, report e ultime notizie.