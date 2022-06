Poker online: ‘maxraises94’ sugli scudi, brillano anche ‘masirinotti’ e ‘6Lalor8’

Poker online MTT – Martedì sera da protagonista per ‘maxraises94’, on fire nel NoS. Sono andati alla grande anche ‘masirinotti’ nel Need for Speed e ‘6Lalor8’ nel Colpo Grosso. Ecco il report…

Poker online MTT, 28 Giugno 2022: Night on Stars a ‘maxraises94’

Iniziamo da ‘maxraises94’ che, ieri sera, si è preso il Night on Stars Progressive KO 8-Max da 100 euro di buy in e da quasi 40.000 euro in prize pool (441 entries).

Per il vincitore è arrivato un bottino complessivo da 6.997 euro, tra moneta e taglie, al termine dell’heads up giocato contro il comunque positivo ‘mich3130’, secondo per 3.581 euro. Sul podio è salito pure ‘Senzachiagnr’, terzo per 2.145 euro, mentre si è fermato un gradino sotto ‘amerigoosan’, quarto per 2.315 euro.

Poker online MTT, 28 Giugno 2022: ‘masirinotti’ firma il Need

L’ha vinto invece ‘masirinotti’ il Need for Speed Turbo da 100 euro di buy in e da 6.210 euro di montepremi (69 entries).

Il player di PokerStars si è liberato al Final Table dei colleghi ‘Montal92’ (€1.222), ‘tanywolf’ (€814), ‘amerigoosan’ (€542), ‘M1ndHunt3r5’ (€361), Dario ‘Cifalino91’ Barone (€317), ‘ManlnBlackk’ (€279), ‘Duorgroud’ (€245) e ‘simogea89’ (€216), e si è così portato a casa i 1.835 euro del primo premio.

Gli altri tornei: Colpo Grosso per ‘6Lalor8’

Chiudiamo il nostro resoconto sugli MTT online con il segnalare l’ottimo colpo piazzato da ‘6Lalor8’, per più di 2.500 euro di vincita, nel Colpo Grosso 109 targato 888poker (92 entries per 9.200 euro in prize pool).

Ti piacciono le scommesse sportive? Segui BETITALIAWEB, uno dei migliori e più completi siti di betting su tutti gli sport, aggiornato quotidianamente con i migliori consigli, quote, statistiche, report e ultime notizie.