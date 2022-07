Poker online: ‘Fabioasso94’ e Gianfranco ‘pikyplay’ Picone vincono NoS e Need

Poker online MTT – Venerdì sera da protagonisti per ‘Fabioasso94’ e Gianfranco ‘pikyplay’ Picone, andati a segno, rispettivamente, nel Night on Stars PKO e Need for Speed PKO.

Poker online MTT, 1 Luglio 2022: ‘Fabioasso94’ firma il NoS del venerdì

Iniziamo il nostro report sui tornei online dall’evento clou della serata di ieri, il Night on Stars Progressive KO 8-Max da 100 euro di buy in e da 27.000 euro in prize pool (300 iscritto), che ha registrato l’acuto di ‘Fabioasso94’.

Per il vincitore è arrivato un bottino da 5.139 euro, tra moneta e taglie, al termine di ben 6 ore di gioco. L’ultimo a mollare è stato ‘cikirikiki’, runner up per 3.145 euro, mentre ha alzato bandiera bianca una volta salito sul podio Gianni ’19Patatone64′ Lissi, terzo per 1.464 euro complessivi.

Poker online MTT, 1 Luglio 2022: Gianfranco ‘pikyplay’ Picone si prende il Need

E’ stato invece contrassegnato dal trionfo di Gianfranco ‘pikyplay’ Picone, che si è assicurato più di 1.700 euro, l’altro torneo più “hot” di PokerStars: il Need for Speed Progressive KO 8-Max Turbo da 100 euro di buy in e da 6.390 euro di montepremi (71 entries).

Il player originario di Reggio Calabria, già vincitore di un Sunday Special, ha avuto la meglio in heads up sul grinder romano Giulio ‘FabioBorini’ Sonnino (€775). Sul podio è salito pure ‘Budinoskin’ (€582).

Gli altri tornei, il Colpo Grosso è di ‘seiunbaffo’

Shot, infine, per ‘seiunbaffo’ nel Colpo Grosso da 109 euro di buy in e da 8.700 euro in prize pool (87 entries).

Il giocatore della poker room di 888, che mercoledì aveva già sfiorato il successo piazzandosi secondo con deal dietro ‘Limphistory’, è stavolta riuscito a battere tutti e ad incassare così i 2.436 euro del primo premio.

Ti piacciono le scommesse sportive? Segui BETITALIAWEB, uno dei migliori e più completi siti di betting su tutti gli sport, aggiornato quotidianamente con i migliori consigli, quote, statistiche, report e ultime notizie.