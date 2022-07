Poker online MTT: Colpo Grosso a ‘JJoons43’, oggi i Day2 dell’Explosive e del Super Sunday

Poker online MTT – Secondo e ultimo report sui tornei più “importanti” della domenica. Ecco come è andata nelle altre room…

Poker online MTT, 3 Luglio 2022: ‘JJoons43’ shotta il Colpo Grosso Sunday

Iniziamo dal domenicale di 888poker, il Colpo Grosso da 109 euro di buy in e da 20.000 euro di montepremi garantito (193 entries), che ha già trovato un “padrone”: il buon ‘JJoons43’.

Il già vincitore dell’Opening delle XL Spring Series di fine maggio ha incassato i 4.650 euro del bottino al termine di un ultimo tavolo in cui erano in corsa, tra gli altri, il runner up ‘ClipperMania’, che si è consolato con un premio da 3.330 euro, ed il terzo classificato ‘._Eiffell_.’, andato in the money per 2.400 euro.

‘SVviviano9’ vola nell’Explposive, ‘IMuCkTheNut’ comanda nel Super Sunday

E passiamo ai 2 MTT online rimasti invece in sospeso, l’Explosive Sunday da 100 euro di buy in e da 40.000 euro in prize pool garantito (370 le entries ma con la registrazione tardiva che resterà aperta fino allo start del Final Day) ed il Super Sunday da 100 euro di buy in e da 12.780 euro di montepremi totale (142 entries).

Nel domenicale targato iPoker è volato in vetta, con 118 left, il player ‘SVviviano9’, che ha chiuso il Day1 con un stack da 217.504 chips e ben 216 euro già incassati con le taglie. L’evento del circuito People’s Poker ha registrato la leadership, con 53 “superstiti”, di ‘IMuCkTheNut’(179.104) su ‘toti781′ (177.228) e ’14sampey’ (157.669).

Per tutti gli aggiornamenti restate sintonizzati con la nostra home…

