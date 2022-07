Report Tornei PS: Sunday Special a ‘Godggod98’, ‘ANDREXSORRE’ shotta il NoS

Report Tornei PokerStars – E’ andato a ‘Godggod98’, che ha superato il heads up Antonio ‘ANSU-FATI96’ Zola, il Sunday Special da quasi 83.000 euro. Bel colpo anche per Andrea ‘ANDREXSORRE’ Sorrentino, che si è preso il NoS del lunedì.

Report Tornei PokerStars, 4 Luglio 2022: super ‘Godggod98’ anche nel Day2, suo lo Special

Nessuna sorpresa nel Day2 del Sunday Special 8-Max, da 100 euro di buy in e da quasi 83.000 euro in prize pool (922 entries), dove il chipleader del Day1, il buon ‘Godggod98’, si è confermato in gran spolvero fino ad aggiudicarsi il primo posto finale.

Per il vincitore è arrivato un bottino da 11.956 euro dopo il deal a 2 siglato, durante l’heads up, con il regular Antonio ‘ANSU-FATI96’ Zola, secondo classificato per 10.297 euro.

Sul podio, ma senza accordo, è salito pure ‘emmy2678’, terzo per 6.601 euro, mentre si è arreso proprio sul più bello ‘CiaonePatatino’, quarto per 4.706 euro.

Gli altri tornei: Andrea ‘ANDREXSORRE’ Sorrentino firma il NoS del lunedì

E, nella serata di ieri, ha piazzato un bel colpo anche Andrea ‘ANDREXSORRE’ Sorrentino. Il regular, che ultimamente si è dedicato molto al mondo “crypto”, ha messo le mani nel Night on Stars da 100 euro di buy in e da oltre 55.000 euro di montepremi (612 entries).

Andrea si è liberato al Final Table dei rivali ‘amerigoosan’ (€6.556), ‘Salvo_pro92’ (€4.732), ‘danipiso’ (€3.415), ‘molly_182’ (€2.465), ‘scimmiaincoming’ (€1.779), ‘gimmiscia’ (€1.284), ‘DevilMezavil’ (€927) e ‘dulura’ (€669), e si è così portato a casa i 9.084 euro della prima moneta.

Successo, infine, per ‘raulmereile6’, che ha incassato un premio complessivo da 2.387 euro, nel Need for Speed Progressive KO 8-Max Turbo da 100 euro di buy in (118 le entries per 10.620 euro in prize pool).

