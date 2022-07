Report Tornei PokerStars – C’è ‘Godggod98’ in testa agli 81 left dello Special. Già archiviato invece il Sunday High Roller, che è andato a ‘Poldo181109’. Bel colpo anche per Mario ‘hhrrr’ Pulcini, vincitore del Need for Speed PKO.

Report Tornei PokerStars, 3 Luglio 2022: 81 left nel SS, in testa c’è ‘Godggod98’

Ma partiamo dal torneone della domenica rimasto in sospeso, lo Special 8-Max da 100 euro di buy in e da quasi 83.000 euro in prize pool, che ha registrato il passaggio al Day2 di 81 player unici su ben 922 entries.

Al momento si è preso la vetta lo scatenato ‘Godggod98’, grazie ad uno stack da 377.574 gettoni virtuali. Lo tallona ‘CIPROMCFLY16′, secondo con 373.169, mentre un po’ più staccato troviamo ‘davibello70’, terzo con 353.086.

Occhi puntati sul Day2, che starterà alle ore 21:00 di oggi.

Report Tornei PokerStars, 3 Luglio 2022: SHR a ‘Poldo181109’

E’ già andato sui libri invece l’altro evento domenicale della poker room con la picca rossa, il Sunday High Roller da 250 euro di buy in e da 33.300 euro di montepremi (148 entries).

Dopo quasi 8 ore di gioco l’ha infatti spuntata ‘Poldo181109’. Il regular ha superato al Final Table i rivali Riccardo ‘CrazyRich85’ Basso (€5.230), ‘Yombinho’ (€3.963), ‘M@d0ff’ (€3.003), ‘riccardoQ7’ (€2.276), Matteo ‘TESTADIDONNA’ Calzoni (€1.724), ‘kumas55’ (€1.307), ‘fsusct’ (€990) e ‘ferdsecondo’ (€990), si è così portato a casa i 6.903 euro del bottino.

Gli altri tornei: Mario ‘hhrrr’ Pulcini on fire, suo il Need PKO

Archiviato in serata anche il Need for Speed da 100 euro di buy in, giocato questa volta in modalità Progressive KO 8-Max (96 le entries per 8.640 euro in prize pool), che è stato contrassegnato dal ritorno al successo di Mario ‘hhrrr’ Pulcini.

Il grinder di Martinsicuro (Teramo) ha superato in heads up ‘RICCARDONE30’ (€1.174) ed ha incassato 2.092 euro tra moneta e taglie. Sul podio è salito pure ‘amerigoosan’ (€817) mentre si è fermato proprio sul più bello l’altro reg ‘LAFAL10’ (€863).

