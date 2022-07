Poker online MTT: ‘Macgio’ e ‘angrybirds01’ vincono Explosive e Super Sunday

Poker online MTT – Secondo report di giornata con i risultati finali degli eventi della domenica, e non solo, delle altre room…

Poker online MTT, 4 Luglio 2022: Explosive Sunday a ‘Macgio’

Alla fine è andato a ‘Macgio’, che ha incassato quasi 7.000 euro tra moneta e taglie, l’Explosive Sunday del network iPoker (409 le entries con un prize pool garantito da 40.000 euro).

Il vincitore ha superato allo sprint il comunque positivo ‘SVviviano9’, chipleader nel Day1, che si è consolato con un secondo posto da 5.429 euro complessivi. Sul podio è salito pure ‘tysongas90’, terzo per 2.181 euro, mentre si è fermato un gradino sotto ‘3BeTxRiDeRe’, quarto per 2.324 euro.

Poker online MTT, 4 Luglio 2022: ‘ClipperMania’ shippa il Super Sunday

L’ha portato a casa invece ‘angrybirds01’ il Super Sunday da 100 euro di buy in e da 12.780 euro di montepremi totale (142 entries).

Il player del circuito People’s Poker si è sbarazzato al Final Table dei “colleghi” ‘marmotta22′ (€2.086), ’14sampey’ (€1.500), ‘RAPH02’ (€1.088), ‘_THE_SERVER_’ (€777), ‘giova3003’ (€593), ‘miche5700’ (€460), ‘fdelgiudice1960’ (€357) e ‘sorgesananaturale’ (€285), ed ha così messo le mani nel bottino da 2.922 euro.

Gli altri tornei: ‘ClipperMania’ on fire, suo il Colpo Grosso del lunedì

E chiudiamo il nostro resoconto sugli MTT online con il solito Colpo Grosso 109 (83 entries per 8.300 euro in prize pool), del lunedì sera targato 888poker, che stavolta è stato contrassegnato all’acuto di ‘ClipperMania’ per 2.490 euro di vincita.

