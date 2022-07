Poker online MTT – E’ andato a ‘Matt4ace’ il Night on Stars del venerdì sera. Successi anche per ‘marlboro8877’ nel Need for Speed, dove ha chiuso secondo Giuseppe ‘TheL0oser’ Di Stasio, e per ‘DAYTONAGOLD’, dopo un deal con ‘ELCacciator’, nel Colpo Grosso.

Poker online MTT, 8 Luglio 2022: ‘Matt4ace’ firma il NoS

Ma iniziamo il nostro report giornaliero, come sempre, dal torneo più cospicuo della serata di ieri: il Night on Stars Progressive KO 8-Max da 100 euro di buy in e da oltre 24.000 euro in prize pool (276 entries).

Al termine di quasi 6 ore di gioco l’ha spuntata ‘Matt4ace’ che, una volta battuto in heads up ‘elcabes10’, secondo per 3.494 euro, si è così portato a casa più di 4.500 euro tra moneta e taglie. Sul podio è salito pure ‘mostro3120’, terzo per 1.595 euro, mentre si è fermato un gradino sotto il player ‘OscarDutch’ (€1.311).

Poker online MTT, 8 Luglio 2022: Need a ‘marlboro8877’

L’ha vinto invece ‘marlboro8877’, per quasi 2.000 euro di premio complessivo, l’altro evento “clou” di PokerStars: il Need for Speed Progressive KO 8-Max Turbo da 100 euro di buy in e da 6.000 euro di montepremi garantito (59 entries).

In questo caso l’ultimo ad arrendersi è stato il buon Giuseppe ‘TheL0oser’ Di Stasio (Foto Copertina), che si è consolato con 1.026 euro. Poco prima era finito fuori ‘oisselino’, terzo per 737 euro.

Gli altri tornei: altro deal nel Colpo Grosso

E chiudiamo con il solito Colpo Grosso 109 (85 le entries per 8.500 euro in prize pool), targato 888poker, dove ancora una volta è arrivato un deal tra i primi 2 classificati.

‘DAYTONAGOLD’, primo per 2.303 euro di bottino, ed ‘ELCacciator’, runner up per 1.947 euro, hanno infatti deciso di non farsi particolarmente male dopo l’uscita di scena del terzo incomodo ‘._Eiffell_.’, andato comunque in the money per 1.198 euro.

