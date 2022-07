Poker online MTT – E’ andato a ‘holyjtiburon’ l’atteso Super Night on Stars PKO del giovedì sera. Bel colpo anche per ‘AleSpawnZeD’, che si è preso il Need for Speed Turbo. Deal tra ‘m4g1c99’ e ‘Ratatouill39’ nel Colpo Grosso.

Poker online MTT, 7 Luglio 2022: ‘holyjtiburon’ stende tutti e shippa il Super NoS PKO

Iniziamo il nostro report dal torneone del giovedì sera, il Super Night on Stars Progressive KO 8-Max da 250 euro di buy in (249 le entries per 56.025 euro in prize pool), che questa volta ha registrato l’acuto di ‘holyjtiburon’.

Il regular, che qualche domenica fa aveva trionfato nel Sunday High Roller, ha superato in heads up il comunque positivo ‘FortuneStreet’, secondo per 5.894 euro, e si è così portato a casa un bottino complessivo, tra moneta e taglie, da 10.500 euro.

Sul podio è salito pure ‘defa88’, terzo per 3.524 euro, mentre si è fermato proprio sul più bello l’altro grinder Ettore ‘pro-fumato87’ Esposito, quarto classificato per 3.856 euro.

Poker online MTT, 7 Luglio 2022: ‘AleSpawnZeD’ vince il Need

E passiamo al Need for Speed Turbo, da 100 euro di buy in e da poco più di 7.500 euro di montepremi totale (84 entries), che è stato invece contrassegnato dall’exploit di ‘AleSpawnZeD’.

Il vincitore ha incassato un premio da 1.840 euro al termine di un ultimo tavolo in cui erano in corsa anche ‘robertomancini’ €1.375, ‘SailonWave’ (€1.027), ‘Laziness95’ (€767), ‘oisselino’ (€573), Michele ‘smaikol93’ Guerrini (€428), ‘Boccaglio’ (€320), pokerassi318′ (€239) e ‘RicM.96’ (€215)

Gli altri tornei: deal tra ‘m4g1c99’ e ‘Ratatouill39’ nel Colpo Grosso

Chiudiamo con il solito Colpo Grosso, da 109 euro di buy in (78 entries per 7.800 euro in prize pool), dove è arrivato ancora una volta un deal a 2. In questo caso l’accordo è scattato tra ‘m4g1c99’, primo per 2.143 euro, e ‘Ratatouill39’, runner up per 1.757 euro, una volta finito fuori il terzo incomodo ‘tostovip’ (€1.091).

