Report Tornei PokerStars – Sono rimasti in 85 a contendersi il secondo Sunday Special di luglio. In testa c’è al momento ‘cardas_sorin’, tra i migliori del Day1 anche Federico ‘IFOLDACES4U’ Piroddi. Intanto ‘nellooo994’ si è già imposto nell’High Roller.

Report Tornei PokerStars, 10 Luglio 2022: ‘cardas_sorin’ guida gli 85 left del Sunday Special

Iniziamo il nostro primo report sui domenicali online dall’evento più “hot” del palinsesto italiano, il Sunday Special KO 8-Max da 100 euro di buy in e da ben 97.830 euro in prize pool (1.087 entries).

Al termine del Day1 sono rimasti in gioco appena 85 player. A prendersi la vetta è stato lo scatenato ‘cardas_sorin’, che ha chiuso con uno stack da 340.863 chips e con oltre 430 euro già incassati con le sole taglie. Alle sue spalle si è fatto strada ‘F.Marchese’, secondo con 340.147. Seguono ‘GriffithV’, terzo con 336.960 e ‘L0LACASH’, quarto/a con 313.291.

Tra i migliori troviamo anche il sempre ottimo Federico ‘IFOLDACES4U’ Piroddi (Foto Copertina), 11esimo con 217.741 chips.

Report Tornei PokerStars, 10 Luglio 2022: ‘nellooo994’ on fire, suo l’High Roller

Ha già trovato invece un padrone l’altro “super” evento della domenica targata PokerStars, l’High Roller KO 8-Max da 250 euro di buy in e da più di 34.000 euro di montepremi totale (155 le entries).

Dopo circa 7 ore di gioco l’ha infatti spuntata ‘nellooo994’, che si è così portato a casa quasi 9.000 euro tra moneta e taglie. L’ultimo ad arrendersi è stato ‘kumas55’, runner up per 4.565 euro. Poco prima aveva alzato bandiera bianca ‘Pepitostars’, terzo classificato per 2.190 euro.

Gli altri tornei: Need PKO a ‘dugao81’

Ed è andato sui libri anche il Need for Speed Progressive KO 8-Max Turbo, da 100 euro di buy in e da 8.280 euro in prize pool (92 entries), che è stato contrassegnato dal ritorno al successo di ‘dugao81’.

Il regular si è messo in tasca un bottino complessivo da 2.287 euro, dopo aver superato in heads up ‘SailonWave’ (€1.224). Podio anche per ‘MARCOLIU88’ (€678) mentre si sono fermati proprio sul più bello gli altri 2 grinder Matteo ‘SpeedOne1’ Liparulo (€464) ed Ettore ‘pro-fumato87’ Esposito (€442).

